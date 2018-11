Adelantan el Black Friday

Los consumidores en Estados Unidos comenzarán este año a realizar sus compras del tradicional Viernes Negro un día antes que las generaciones anteriores: desde el jueves de Thanksgiving.Una encuesta realizada por Groupon –la web comercial que vende cupones con descuentos para bienes y servicios– señala que las compras comenzarán desde las 7:16 am del Día de Acción de Gracias. Esto es ocho horas antes que el año pasado, cuando la venta inició a las 3:29 pm.Walmart, el más grande minorista a nivel nacional, comenzó sus ventas de Viernes Negro desde este miércoles 21 de noviembre a las 10 pm Tiempo del Este (8 pm en El Paso), ofreciendo una variedad de artículos, como televisores inteligentes y equipo de automatización.“Este año voy a comprar por Internet un Roku, el aparato que me permite hacer inteligente mi televisión viejita: cuesta unos 50 dólares en Walmart y así puedo tener cable en la recámara”, dijo Julio Ríos, residente del lado oeste.Ríos aseguró que este año va a tratar de comprar el dispositivo en línea para no tener que ir a la tienda, pasar tiempo en el estacionamiento y hacer filas.“Las compras en Internet son cada vez más seguras, pero hay que tener cuidado”, agregó. “Como lo mío es lo electrónico, se me antoja una tele de unas 55 pulgadas, siempre y cuando cueste menos de $400, y algunos gadgets como una cámara frontal para el carro”, expresó Ríos.Aunque tradicionalmente los comercios cerraban en el Día de Acción de Gracias, en la actualidad la mayoría de las tiendas abre sus puertas alrededor de las 5 pm del jueves, manteniendo sus operaciones hasta la medianoche, para volver a abrir el viernes en la mañana.El auge del comercio electrónico ha dado como resultado que cada vez más consumidores esperen las ofertas de Black Friday de Amazon, la tienda más importante en el ciberespacio. En esta ocasión, los productos más esperados incluyen la línea Echo de controladores inteligentes para el hogar, activados con la asistente personal Alexa, la cual permite realizar tareas automatizadas como consultar la web, hacer llamadas telefónicas e incluso encender aparatos y termostatos en el hogar.Se espera por ejemplo que la bocina inteligente Google Home Mini se venda a mitad de precio: a 25 dólares, contra los $49 que cuesta normalmente. Igualmente Target venderá a $24 la bocina inteligente Echo Dot, de Amazon, que cuesta unos $50. Best Buy pondrá a la venta por unos 130 dólares una televisión inteligente Toshiba de 43 pulgadas que opera con el sistema operativo Fire de Amazon.De acuerdo con expertos, el Viernes Negro es el mejor momento para adquirir consolas de videojuegos, televisores y accesorios para un hogar inteligente.“Hay que llegar al Black Friday con una lista”, dijo Alex Roth, editor comercial del sitio Wirecutter. “No compre artículos pensando que los puede devolver más tarde, porque las líneas de devolución son horribles”.Otras categorías de compra que no hay que ignorar en esta época incluyen ropa invernal, línea blanca y electrodomésticos pequeños, como la famosa olla de presión Instant Pot o las herramientas para cocinar con la técnica de sous-vide.

