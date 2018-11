Washington— El presidente de la Corte Suprema John Roberts rechazó el miércoles las críticas formuladas por el mandatario Donald Trump contra los jueces federales, afirmando que se debe respetar la independencia del poder judicial.Roberts hizo alusión a la queja de Trump de que un magistrado que falló en su contra sobre una política migratoria es “un juez de Obama”.“Aquí no hay jueces de Obama ni jueces de Trump, jueces de Bush o jueces de Clinton”, dijo Roberts en un comunicado tras preguntas de la Associated Press.En la víspera del Día de Acción de Gracias, en que los estadounidenses acostumbran a agradecer por las cosas buenas que tienen, Roberts dijo que “la independencia del sistema judicial es algo por lo cual todos nosotros debemos estar agradecidos”.El año pasado Trump, criticó a un juez que había fallado en contra de su orden que prohibía la entrada a personas de ciertos países musulmanes, tildándolo de “cuasi juez”. Durante su campaña electoral, Trump criticó al propio Roberts por su voto decisivo en el 2012 para preservar la ley de salud de Obama.Trump se refirió además a un juez que presidía la causa de una demanda contra la Universidad Trump como un mexicano que no podía fallar justamente debido a la propuesta de Trump de un muro en la frontera Estados Unidos–México.Los últimos comentarios de Trump se producen en momentos en que la Corte Suprema está envuelta en controversia por la decisión del mandatario de nombrar a Brett Kavanaugh para juez del máximo tribunal. Varios de los jueces han hablado de la independencia judicial y el peligro de considerar la Corte como una institución política dividida entre cinco republicanos y cuatro demócratas.Trump había hablado el martes cuando un reportero le preguntó su reacción a un fallo del juez federal Jon Tigar en San Francisco que frenó una política de asilo del gobierno.Trump se quejó de que sus oponentes presentan demandas en cortes que son parte del Noveno Circuito Federal de Apelaciones, de tendencia liberal.“Cada causa que va al noveno circuito la perdemos. Y terminamos teniendo que acudir a la Corte Suprema, como la prohibición de viajes, y ganamos”, dijo.Sobre el fallo en el caso de asilos, Trump dijo: “Ese fue un juez de Obama”.Pero el fallo inicial en el caso de la prohibición de viajes en el 2017 fue emitido por el juez federal James Robart, un nominado del presidente George W. Bush. Roberts también fue nominado por Bush.

