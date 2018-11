Piden a juarenses calma y venir de visita

Mantengan la calma y vengan.Ese es el mensaje navideño que los funcionarios de la ciudad y los negocios locales están enviando a sus vecinos directamente a través de la frontera Texas-México.Dado que los agentes locales de Aduanas y Protección Fronteriza se han redistribuido a California y Arizona antes de la llegada anticipada de una caravana de migrantes centroamericanos a esos estados fronterizos, es probable que los tiempos de espera aumenten en los puertos de entrada clave de Texas: días antes de la temporada más activa de compras internacionales del año."Este es históricamente un período muy ocupado", dijo en un comunicado Héctor Mancha, director de operaciones de campo de Aduanas y Protección de Fronteras en El Paso. "Las personas que cruzan la frontera deben tomar medidas para ayudarse a sí mismas y también planificar un tiempo adicional en sus horarios para adaptarse a lo que serán tiempos de procesamiento más largos de lo normal".Los funcionarios federales argumentan que la redistribución es necesaria para garantizar que la frontera suroeste permanezca a salvo de la caravana de migrantes, que ha sido objeto de consternación e indignación por parte de los republicanos a nivel nacional, en particular en el período previo a las elecciones de noviembre.Mientras tanto, los demócratas locales han criticado la medida como un teatro político y dijeron que los efectos de los retrasos en el procesamiento de la frontera en el comercio afectarán especialmente a El Paso y a la vecina Ciudad Juárez."Tenemos una relación económica muy fuerte con México que va en ambas direcciones y nos beneficia a nivel local, estatal y nacional", dijo el senador estatal José Rodríguez, demócrata por El Paso, en un comunicado.Los encargados de promover los distritos de compras y turismo del centro de El Paso dicen que habrá un costo económico, pero reconocen que los líderes de la ciudad y las personas que viven a lo largo de este tramo de la frontera ya pasaron por este trecho."Las preocupaciones son válidas", dijo Rudy Vásquez, gerente de comunicaciones de mercadotecnia del Distrito de Administración del Centro de El Paso. "Pero una cosa que puedo decir con seguridad es que las preocupaciones sobre el impacto en el comercio minorista y en los negocios del Centro [no son] nuevas en ese sentido".No está claro cuántos agentes del área de El Paso han sido reasignados a California yArizona. Los informes de noticias locales ponen el número en más de 100. El representante federal, Henry Cuellar, demócrata Laredo, que representa el puerto terrestre más ocupado del país, dijo que el número total de agentes enviados desde Texas es de 575, aunque su oficina no detalló cuántos se desplegaron desde cada oficina de campo. Un portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza se negó a confirmar un número por "razones de seguridad operacional". El portavoz también se negó a decir cuánto tiempo estarían ausentes los agentes.Rodríguez, citando un informe del Banco de la Reserva Federal de Dallas, dijo que los compradores mexicanos representaron más de 4 billones de dólares en ventas minoristas en las ciudades de Texas en 2012, frente a 2 billones en 2006."Ahora, de frente a una peregrinación de refugiados en busca seguridad en los Estados Unidos durante una temporada de vacaciones que celebra las tradiciones de brindar santuario, la administración no solo se está preparando para enfrentarlos con fuerza, sino que, al parecer, está dispuesta a obstruir el comercio", agregó el senador estatal.Pero algunos otros residentes fronterizos dicen que la administración de Trump tiene el derecho de hacer lo que sea necesario para garantizar que Estados Unidos solo permita la entrada de inmigrantes que no representan una amenaza.Brianna Puckett, una ciudadana estadounidense de 25 años, sentada en el Mariachi Bar de Ciudad Juárez el martes por la tarde, dijo que le preocupaba que pudiera quedar atrapada en un callejón sin salida en su camino a casa en El Paso. Pero agregó que valdría la pena."Creo que Estados Unidos está haciendo lo que tiene que hacer", dijo, reconociendo que sus opiniones políticas no son demasiado populares en una parte de Texas que apoya regularmente a los demócratas.Puckett agregó que su abuela salvadoreña es una inmigrante legal a Estados Unidos. Entre los aspirantes a asilo en la caravana de migrantes, expresó: "Siento que hay un proceso, pero muchas personas no están pasando por el proceso”Gracie Viramontes, una especialista en mercadotecnia que estuvo en el Centro de El Paso el martes promoviendo el próximo sábado para pequeñas empresas de la ciudad, dijo que no le preocupan demasiado las demoras en los puentes.El Paso y Ciudad Juárez han resistido las guerras de drogas, las elecciones divisivas, las devaluaciones del peso y las recesiones económicas, dijo. La política actual no tiene ninguna posibilidad contra las tradiciones navideñas que han guiado a las comunidades fronterizas durante décadas."¿Sabes qué? Somos fronterizos, así es nuestra vida. Los negocios continuarán como siempre ”, dijo. “De cualquier manera, la familia es familia. Si tienen que esperar 10 horas para (cruzar) y ver a su familia, entonces van a esperar 10 horas ".