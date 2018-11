Absuelven a agente de Patrulla Fronteriza por muerte de adolescente mexicano

Phoenix, Arizona – Un jurado de Arizona absolvió el miércoles de homicidio a un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos por el asesinato de un adolescente mexicano a través de una cerca fronteriza, en lo que representa otra derrota para los fiscales federales en un segundo juicio sobre el asesinato ocurrido en 2012.Jurados en Tucson concluyeron que Lonnie Swartz no era culpable de homicidio involuntario, pero no llegó a una decisión sobre homicidio voluntario. El veredicto se produce meses después de que Swartz fue absuelto de asesinato en segundo grado por otro jurado que había bloqueado los cargos de homicidio involuntario, lo que permitió a los fiscales continuar con el caso nuevamente."Mi cliente se siente muy aliviado. Ha tenido que vivir con la carga de este caso que se cierne sobre su cabeza durante años. Se alegra de que finalmente haya terminado", dijo el abogado de Swartz, Sean Chapman, en un correo electrónico a The Associated Press.Fuera de la corte, un pequeño grupo de activistas protestó por el veredicto y un hombre fue detenido, informaron los medios de comunicación."Respetamos totalmente la decisión del jurado y agradecemos a cada miembro del jurado por el tiempo y la atención prestados a este juicio", dijo en un comunicado Elizabeth A. Strange, primera fiscal asistente de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona. "Este fue un caso difícil, y felicito al equipo del juicio y a los agentes de la ley que asistieron en el procesamiento".Los agentes de la Patrulla Fronteriza rara vez son acusados penalmente por el uso de la fuerza. Pero el asesinato de José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, provocó indignación en ambos lados de la frontera y se produjo en un momento en que la agencia era cada vez más cuestionada por su uso de la fuerza.Los fiscales dijeron que Swartz estaba frustrado por los repetidos encuentros con personas del lado de la frontera de México que tiran piedras a los agentes para distraerlos de los contrabandistas. Dicen que perdió el temple y le disparó a Elena Rodríguez. Swartz disparó alrededor de 16 veces, y el menor fue impactado al menos 10 veces en la espalda y la cabeza.Swartz ha dicho que actuó en base a su entrenamiento y defendiéndose a sí mismo y a otros agentes de las rocas que les fueron lanzadas, lo cual, según él, podría ser mortal.Los fiscales reconocen que Elena Rodríguez estaba arrojando piedras a los agentes mientras dos contrabandistas volvían a México, pero dijeron que eso no era una justificación para quitarle la vida.El abogado de Swartz, Sean Chapman, dijo que Elena Rodríguez puso en peligro las vidas de los agentes fronterizos y un oficial de policía que estaba en la escena.El veredicto se produce cuando el presidente Donald Trump ha desplegado tropas en la frontera para apoyar a las autoridades de Estados Unidos en respuesta a una caravana de inmigrantes de América Central. Las tropas han recibido autoridad para proteger a los agentes de la Patrulla Fronteriza y otro personal, aunque no ha habido casos de violencia contra las autoridades de los Estados Unidos.Swartz aún enfrenta una demanda de derechos civiles de la American Civil Liberties Union (ACLU) en nombre de la madre del adolescente.Una portavoz de la oficina del Fiscal Federal dijo que los fiscales no habían decidido si volverían a juzgar a Swartz por el cargo de homicidio voluntario.

