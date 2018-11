Repartirán cobijas entre los más necesitados

Con la llegada de las bajas temperaturas, también llega la preocupación de familias enteras en el Condado de El Paso por no tener una cobija con la cual abrigarse, es por eso que EPCC y el Sheriff de El Paso (EPCSO) comenzarán a repartir cobijas a personas de bajos recursos.Por quinto año consecutivo EPCC y EPCSO trabajaron en conjunto y desde el pasado mes de octubre empezaron a recolectar cobijas como parte de la campaña ‘Keep El Pasoans Warm’.El Sheriff Richard Wiles comentó que todo comenzó como una iniciativa por parte de Oficiales de EPCSO, quienes cargaban cobijas en sus patrullas y las repartían entre los más necesitados.“Ellos (los oficiales) veían cómo la gente pasaba frío en las calles y comenzaron a reunir cobijas por iniciativa propia, pero como no eran tantas las que ellos podían reunir, decidimos solicitar la ayuda de EPCC”, dijo Wiles.Wiles dijo que el trabajar con EPPC ha sido un gran acierto, ya que por medio de ellos han podido llegar a gran parte de la comunidad y en aproximadamente un mes lograron reunir más de 657 cobijas.“En las instalaciones de EPCC se tienen 657 cobijas, en nuestra oficina tenemos otras más que la gente nos ha llevado así que son un poco más de 657, lo cual nos da mucho gusto”, reiteró.El Sheriff indicó que las cobijas serán repartidas entre todos oficiales, quienes se encargaran de entregarlas a las familias.“Los oficiales conocen el área y sabes quienes las necesita, así qué ellos se las darán en la mano a quienes realmente lo necesiten”, enfatizó.Por su parte Nancy Muriel, estudiante de EPPC, dijo sentirse orgullosa de poder participar en una campaña y sentirse útil para la comunidad.“Me da mucha felicidad poder ayudar a la comunidad, aunque sea con poquito porque no es necesario ser millonario para ayudar”, comentó.Muriel explicó que aunque la colecta oficial terminó el pasado 16 de noviembre, continuarán recibiendo cobijas a lo largo de toda la época invernal.Si usted gusta donar cobijas nuevas, puede llevarlas a las instalaciones de EPCC, ubicadas en el 9050 Viscount edificio ‘A’ en el departamento de Study Technology Services.

