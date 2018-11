En un nuevo revés a la Casa Blanca, un juez federal emitió el lunes una orden de restricción temporal sobre una medida del Gobierno del presidente Donald Trump con la que buscaba negar el asilo a inmigrantes que cruzan de forma ilegal la frontera entre Estados Unidos y México.Jon Tigar, juez de Distrito en San Francisco, emitió la orden con efecto inmediato y permanecerá vigente hasta el 19 de diciembre de 2018.De acuerdo con la Patrulla Fronteriza, esta decisión judicial incentivará más a los migrantes a cruzar a EU por Juárez-El Paso de manera ilegal para entregarse a las autoridades federales en busca de asilo. (Sabrina Zuniga)La oficina de Prensa de la Casa Blanca informó que en este momento, existe un gran número de extranjeros ilegales en la frontera Sur, amenazando con incapacitar al actual sistema de inmigración, mismo que de acuerdo con la administración ‘está ya abrumado’.Localmente, las personas inmigrantes que llegan a esta frontera siguen sin perder la esperanza de ingresar a los Estados Unidos.La mañana del martes oficiales de la Patrulla Fronteriza detuvieron a un grupo aproximado de 25 inmigrantes centroamericanos incluyendo niños, en la valla fronteriza debajo del puente internacional Zaragoza-Ysleta.“Es diferente, aquellos que se presentan a esperar solicitar en los puentes y los que ya están en territorio estadounidense, ya entraron ilegalmente, por lo que hay que arrestarlos y procesarlos debidamente”, informó Ramiro Cordero, vocero de la Patrulla Fronteriza, Sector El Paso.Agregó que las cifras más recientes de la detención de personas inadmisibles en esta frontera, aún no serán dadas a conocer.La Patrulla Fronteriza Sector El Paso, informó a El Diario de El Paso que se registraron 27 mil detenciones desde el 1 de octubre del 2017 al 31 de agosto del 2018, de ese total, 18 mil detenidos son de origen centroamericano.En el comentario oficial, la Casa Blanca explica que este bloqueo es una invitación a la invasión.“Esta decisión abrirá las compuertas e invitará a innumerables extranjeros ilegales a ingresar a nuestro país con el dinero del contribuyente estadounidense”, se escribe.Los datos más recientes publicados en el sitio web de la agencia, detallan que durante el año fiscal 2018, un total de 124 mil 511 personas que se presentaron en todos los puertos de entrada en la frontera Suroeste fueron consideradas inadmisibles y detenidas para proceso.Mientras que en el año fiscal 2017, se registraron un total de 111 mil 601 personas, casi 13 mil personas menos.Las métricas de inadmisibilidad de la agencia federal engloban a las personas que se encuentran en los puertos de entrada solicitando admisión legal a los Estados Unidos pero que son inadmisibles, personas que se presentan para buscar protección humanitaria y las personas que retiran una solicitud de admisión, pero regresan a sus países de origen en un plazo breve.A principios de este mes, Trump firmó una proclama presidencial que prohíbe buscar asilo a los inmigrantes que cruzan ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera Sur.La ley establece que ‘si se aplica a una proclamación suspendiendo la entrada de extranjeros que cruzan la frontera Sur ilegalmente, prohibiría a dichos extranjeros la elegibilidad para el asilo y, por lo tanto, canalizaría a los extranjeros inadmisibles a los puertos de entrada, donde se procesarán de manera controlada, ordenada y legal’.La Unión Americana de Libertades Civil (ACLU), el Centro de Leyes de Pobreza del Sur y el Centro por los Derechos Constitucionales estuvieron en la Corte el lunes buscando exitosamente la orden de restricción temporal para detener la política mientras se impugna el desafío legal.“Esta prohibición es ilegal, pondrá en peligro la vida de las personas y levanta la alarma sobre el desprecio del presidente Trump por la separación de poderes. No hay ninguna razón justificable para negar rotundamente a las personas el derecho a solicitar asilo, y no podemos enviarlas de vuelta al peligro según la forma en que ingresaron. El Congreso ha sido claro en este punto durante décadas”, dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU.Por su parte, el Departamento de Justicia indicó que continuará defendiendo la decisión del presidente Donald Trump de restringir el asilo a los migrantes que ingresen ilegalmente al país desde México.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.