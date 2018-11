Acampar afuera de tiendas, tradición de Black Friday

Para aprovechar las ofertas y ser los primeros en adquirir los productos que Best Buy, la tienda especializada en artículos electrónicos pondrá en venta con motivo del ‘Viernes Negro’ (Black Friday), desde el martes arribaron los primeros clientes y armaron sus casas de campaña en las afueras de la sucursal en The Fountains at Farah.Tal y como sucede cada año, la imagen urbana de la tienda apareció de nuevo ante la sorpresa de los clientes tradicionales que aprovechan las ventas tempranas para evitar aglomeraciones y llevarse lo más barato. La tienda abre sus puertas el jueves a las 5:00 pm, justo después de la comida de Thanksgiving.“Definitivamente las ofertas en esta tienda son reales y me gusta acampar porque hay mucho orden y seguridad”, dijo Irma Venegas, residente de Ciudad Juárez y la primera que instaló su carpa la madrugada del martes.Este año una de las compras atractivas de los consumidores son las televisiones digitales, las cuales fueron etiquetadas muy por debajo de su precio regular, además de electrodomésticos y computadoras.“Vengo cada año para aprovechar las ofertas y sobre todo ser de las primeras”, dijo Laura Porras, segunda en la línea, y quien personalmente instaló su carpa de un metro por un metro.Con su panfleto publicitario en mano manifestó que el atractivo este año es la televisión Toshiba de 50 pulgadas y definición 4K a un precio de 298 dólares.“Realmente nunca se van a comparar los precios que ofrecen aquí a los que ponen en Ciudad Juárez. Todo está casi o poquito más del 50 por ciento”.De acuerdo a las primeras acampadoras, conforme se acerca la hora de la venta especial empezarán a llegar más clientes que instalen sus casas de campaña. “La fila es inmensa, le da vuelta a todo el edificio.“Ya nos estamos preparando y ya tenemos listas tres carpas que instalaremos mis amigos y yo, sólo vine a checar cómo estaba el movimiento”, manifestó Carlos Prado, residente del Este de la ciudad”.A pesar del anuncio meteorológico de la baja de temperaturas, ambas se previnieron con cobijas y ropa gruesa. “Con un café caliente es suficiente”.Expresaron que a su llegada fueron recibidas por el gerente de la sucursal para darles la bienvenida. “Aquí todas nos cuidamos y sabemos quién está atrás y adelante, no hay gente que se meta e intente poner el desorden”.La gerencia de la tienda permite a cuatro personas por carpa por lo que los asistentes conocen bien las reglas del juego y las respetan.Días previos a la venta del ‘Viernes Negro’ la negociación ofrece también una serie de ofertas para atraer una mayor diversidad de clientes tanto antes, como el día o después de la celebración del Día de Gracias.“Quise venir antes y aprovechar la compra de esta televisión que queríamos mi esposo y yo”, señaló Estela Cháirez, residente de la colonia La Cuesta, en la vecina ciudad.Comentó que vio la oferta hace días y no podía creer lo que costaba. “Me costó 397 dólares y esta misma en Juárez está casi al doble, por lo que el Buen Fin no funcionó para mí”, dijo mientras su esposo Jorge subía la televisión a la camioneta.Para Irma Venegas el ser los primeros en la línea les da oportunidad de salir ‘corriendo’ a otras tiendas como Walmart y Target para aprovechar las especiales en juguetes. “Ya le dije a mi esposo que se adelantara mientras yo compraba la televisión u otro artículo”.Sin embargo mostraron su temor porque a comparación de Best Buy en otras tiendas corren el riesgo de perder su lugar en fila o lo que es peor, ser golpeadas por los propios consumidores que no respetan en su afán por obtener la mercancía.