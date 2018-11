Ofrece centro comercial valet de cortesía a clientes

The Outlet Shoppes en El Paso se asoció con Charlie Clark Nissan para proporcionar a los compradores un servicio de valet de cortesía al gastar 100 dólares o más en las tiendas The Outlet Shoppes.“Siempre estamos buscando formas de elevar la experiencia de compra para nuestros clientes, especialmente durante la temporada de vacaciones”, dijo Mike Doblado, gerente de The Outlet Shoppes en El Paso.Agregó que el servicio de valet parking sin costo otorga a los compradores una mayor conveniencia en ahorro de tiempo.La estación de valet está ubicada en la entrada principal cerca de Banana Republic y Tommy Hilfiger. El servicio estará disponible los siete días de la semana hasta finales de diciembre, en horarios de jueves a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche, sábado del mediodía a las 9 de la noche y domingo, del mediodía a las 7 de la noche.Para recibir el servicio de valet gratis, es necesario presentar su boleto en el servicio al cliente (ubicado dentro de la plaza de comidas) con un recibo o varios recibos combinados de tiendas que con compras de 100 dólares o más en un solo día.Aquellos que no cumplan con el requerimiento, aun pueden seguir usando el servicio de valet que cuenta con una tarifa de 15 dólares por día.The Outlet Shoppes en El Paso es el único centro comercial de venta directa en el área con casi 100 tiendas de marca, incluyendo The North Face, Nike, Coach, Brooks Brothers y Ann Taylor.Además, cuenta con una colección de tiendas de diseñadores, comida y opciones gastronómicas, área de entretenimiento, bar y servicio de traslado de cortesía para brindar un mayor experiencia de compras.Se ubica en la salida 6A del I-10, y los horarios regulares son de 10 de la mañana a 9 dela noche, de lunes a sábado, y de 10 de la mañana a 7 de la noche los domingos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.