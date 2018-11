Washington— Las recientes revelaciones sobre el alcance del uso del correo electrónico personal de Ivanka Trump en la Casa Blanca estarán bajo una revisión minuciosa por parte de los demócratas de la Cámara de Representantes, cuando asuman el cargo en enero.La Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes comenzó a revisar el uso del correo electrónico privado el año pasado luego de que unos reportes de Político revelaron que el esposo de Ivanka Trump, Jared Kushner, y otros funcionarios de la Casa Blanca habían utilizado el e-mail personal con fines gubernamentales en lo que sería una violación a la ley de Archivos Presidenciales y otras leyes federales sobre mantenimiento de registros.El representante Elijah Cummings, de Maryland, quien probablemente asumirá el puesto de presidente de la comisión, dijo que retomará una investigación bipartidista, que fue abandonada por los republicanos.Cummings presionará al Gobierno del presidente Donald Trump para entregar los registros sobre el uso del correo electrónico personal para asuntos públicos por parte de Ivanka Trump, Kushner y otros funcionarios importantes.“Mi meta es evitar que esto suceda de nuevo, no convertir esto en un espectáculo de la forma que los republicanos lo hicieron con Hillary Clinton”, dijo Cummings. “Mi mayor prioridad como presidente de la comisión será enfocarme en los temas que impactan a los estadounidenses en su día a día”, advirtió.La cuestión volvió a salir a la luz esta semana luego de que el diario The Washington Post reportó que la hija del presidente, quien funge como asesora en la Casa Blanca, envió cientos de correos electrónicos sobre asuntos gubernamentales desde una cuenta personal el año pasado.Los correos fueron enviados a colaboradores de la Casa Blanca, miembros del Gabinete y asistentes de la hija del presidente, muchos de ellos violando las reglas de los registros públicos, de acuerdo con el Post.En comentarios ante los reporteros, el presidente Trump, quien ha pasado años atacando a Clinton por el uso de su correo electrónico personal para asuntos públicos mientras fungía como secretaria de Estado, trató de restar importancia y diferenciar el uso del e-mail privado por parte de su hija al de su antigua rival.“No son confidenciales como los de Hillary Clinton. No fueron eliminados como los de Hillary Clinton”, manifestó Trump y agregó: “Lo que Ivanka hizo, todo está en los registros presidenciales. Todo está ahí”.El portavoz del abogado de Ivanka Trump, Abbe Lowell, no refutó el reporte del periódico.Peter Mirijanian, el portavoz, dijo que no se envió información confidencial en los correos, que ninguno fue eliminado y que los e-mails se han “conservado” desde entonces en conformidad con las leyes de registros. También señaló que Ivanka Trump no configuró un servidor privado para la cuenta, que apuntó: “Nunca fue transferida o albergada en la Organización Trump”.

