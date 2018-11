Para celebrar el Día de Acción de Gracias, el restaurante mexicano Jalisco Café, ubicado en 1029 E. de la avenida Séptima, ofrecerá gratuitamente el tradicional platillo del pavo a familias de escasos recursos del Segundo Barrio este jueves de 11 de la mañana a 4 de la tarde.“Estamos invitando a familias desamparadas, nuestros veteranos y a todas aquellas personas que no tienen esta comida a que estén con nosotros”, dijo Héctor Chávez, propietario de Jalisco Café.Desde los últimos 15 años y lo que empezó como una celebración familiar se convirtió en una fiesta comunitaria para convivir como hermanos esta fecha especial.“Estamos bendecidos con este negocio desde 1954 y una vez más tenemos la oportunidad de mostrar nuestro agradecimiento y gratitud a la comunidad”, dijo Chávez.“Todos son bienvenidos”, afirmó el dueño del comedor, quien se ha distinguido por su ayuda a la comunidad a través de las diferentes actividades que realiza durante el año.Agregó que si alguna persona conoce de alguien que esté en una situación difícil y no pueda disfrutar de una cena con su familia a que acuda a la cita programada la mañana-tarde de este jueves.Aunque personal del restaurante ya trabaja en la elaboración de más de 30 pavos se invita a la comunidad a que se solidarice con la causa donando alimentos como pavos, comidas enlatadas o postres para poder compartir.En este día feriado, uno de los más importantes en los Estados Unidos, millones de familias se sientan para compartir con un gran pavo al centro de la mesa y dar gracias por las bendiciones recibidas.Sin embargo, hay muchas familias que no tienen acceso a este platillo ni familia con quién compartir por lo que Jalisco Café celebra y convive con su comunidad en un gesto de agradecimiento.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.