Se extiende pesadilla de paseña con daño cerebral tras cirugía estética en Juárez

Tras permanecer hospitalizada durante 17 días luego de una presunta negligencia médica que le provocó daño cerebral, Laura Ávila fue trasladada a un hospicio donde familiares y amigos esperan logre reaccionar.Desde el pasado viernes cerca de la media noche, Ávila fue llevada a una casa de cuidados por recomendación de los médicos que la atendían en el Centro Médico Universitario (UMC).Angie Ávila, hermana de Laura, asegura que esta decisión se tomó luego de hablarlo con sus papá y con su cuñado Enrique Cruz, quienes acordaron que el hospicio era un mejor lugar para tener a la mujer.“Decidimos moverla a un lugar donde ella pueda estar más cómoda y ahora ya todo está en las manos de Dios”, comentó Angie.La mujer asegura que tienen fe en que Ávila despierte, a pesar de que los doctores no les dan muchas esperanzas ya que aseguran que el daño a su cerebro fue muy grave.“Estamos esperando a ver si mejora. El sábado le quitaron un tuvo que trajo durante 17 días y ya está respirando ella sola y abre los ojos pero los doctores nos dijeron que respirar es una función muy básica y lo demás son solo reflejos, pero nosotros la dejamos en manos de Dios”, enfatizó.La pesadilla que está viviendo Angie y su familia inició el pasado 30 de octubre, cuando Ávila de 36 años, acudió a la clínica Rinocenter en Ciudad Juárez, para someterse a una cirugía plástica sin imaginarse que esto la pondría al borde de la muerte.Ya que mientras le aplicaban la anestesia para comenzar con el procedimiento quirúrgico, surgieron complicaciones que le provocaron a Ávila un paro cardiaco.La paseña tuvo que ser llevada de emergencia al hospital Star Médica, luego de permanecer varias horas dentro de la clínica sin atención médica para después ser trasladada a UMC.A pesar de que Angie trató de trasladar a su hermana a la ciudad de Dallas, donde reside con su prometido, esto no fue posible ya que varios hospitales la rechazaron.“Era más fácil para nosotros tenerla allá pero (los hospitales) no la quisieron recibir porque decían que no había nada que ellos pudieran hacer que no se hubiera hecho aquí, peor también fue porque no tiene seguro médico”, aseguró.

