Buscan traer aquí oficina de inmigración

Una propuesta presentada ante la Corte de Comisionados del Condado de El Paso podría traer grandes beneficios a la comunidad inmigrante.De acuerdo con la presentación del lunes hecha por varios líderes de organizaciones no gubernamentales, los comisionados podrían designar un fondo monetario por 100 mil dólares para la expansión de servicios de inmigración en la zona fronteriza.El dinero para servicios de inmigración fue aprobado desde agosto pasado, sin embargo, queda pendiente determinar el uso del mismo.Este lunes se presentaron tres posibles opciones para la designación del fondo. Una de las más aplaudidas por la comunidad es la de traer una oficina de inmigración con reconocimiento nacional a El Paso.‘The Office of New Americans’ cuenta con sedes en ciudades de todo el país, incluidas Chicago, Houston y Buffalo, Nueva York.La propuesta de la ‘Oficina de Nuevos Americanos del Condado de El Paso’ ofrecería servicios especializados para inmigrantes paseños, con esfuerzos cívicos, educativos, financieros y una estación especial para servicios de ciudadanía.Programas de inglés como segundo idioma, talleres de naturalización y líneas directas de inmigración, son algunos otros de los servicios que ofrece esta oficina, según explicó Robert Heyman, coordinador de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos y representante de la comunidad inmigrante de El Paso.David Stout, comisionado por el Precinto 2, enfatizó la importancia de brindar el apoyo a la comunidad inmigrante, ya que ésta, representa una base relevante en la economía fronteriza.De acuerdo con los datos presentados, la demografía de El Paso se comprende en un estimado de 215 mil 239 personas nacidas en el extranjero, lo que equivale al 83 por ciento de la población. Este número duplica el promedio nacional.Se agrega que los inmigrantes representan el 29 por ciento del total de la fuerza laboral del área metropolitana de El Paso y un 115 por ciento más probabilidades de ser empresarios que los habitantes nativos.La necesidad de tener esta oficina es grande, de acuerdo con Linda Rivas, abogada de inmigración y directora del Centro de Defensa para Inmigrantes, Las Américas.De ser aprobada, la nueva oficina de atención trabajaría de la mano con organizaciones como Las Américas y Casa Anunciación, así como de forma independiente.Actualmente algunas de las organizaciones no gubernamentales que cuentan con servicios similares son el Servicio Diocesano de Migrantes y Refugiados, el cual opera desde 1986 bajo la jurisdicción de la Diócesis Católica de El Paso y el Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas, mismo que ha representado a más de 26 mil inmigrantes de bajos ingresos en lo últimos 31 años.A estas, se les suman dos organizaciones basadas principalmente en voluntariado, como Texas Civil Rights Project y Casa Anunciación.La primera con un enfoque en la protección de los derechos constitucionales de inmigrantes y la evaluación los casos que alegan violaciones de la quinta enmienda yCasa Anunciación, que brinda refugio a inmigrantes, desamparados y económicamente vulnerables.Otras dos opciones fueron presentadas para ampliar los servicios de inmigración en el Condado.La primera opción sugiere crear un programa de reingreso a la sociedad para aquellos que han estado en la cárcel. Se les brindaría información sobre el camino hacia la ciudadanía y proporcionaría recursos legales, económicos y educativos.La opción número dos sugiere encontrar una organización sin fines de lucro y trabajar con una agencia establecida para mejorar los servicios ya existentes para la población inmigrante local.Ruben Vogt, abogado del Condado de El Paso, concluyó que está presentación impacta de forma positiva la decisión futura de la Corte de Comisionados en cuanto a la designación de los fondos.Se espera que se presente una resolución durante las siguientes semanas.

