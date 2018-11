Trasladan a paseña a un hospicio tras quedar en coma

Tras permanecer hospitalizada durante 17 días luego de una presunta negligencia médica que le provocó daño cerebral, Laura Ávila fue trasladada a un hospicio donde familiares y amigos esperan logre reaccionar.Desde el pasado viernes cerca de la media noche, Ávila fue llevada a una casa de cuidados por recomendación de los médicos que la atendían en el Centro Médico Universitario (UMC).Angie Ávila, hermana de Laura, asegura que esta decisión se tomó luego de hablarlo con sus papá y con su cuñado Enrique Cruz, quienes acordaron que el hospicio era un mejor lugar para tener a la mujer.“Decidimos moverla a un lugar donde ella pueda estar más cómoda y ahora ya todo está en las manos de Dios”, comentó Angie.La mujer asegura que tienen fe en que Ávila despierte, a pesar de que los doctores no les dan muchas esperanzas ya que aseguran que el daño a su cerebro fue muy grave.“Estamos esperando a ver si mejora. El sábado le quitaron un tuvo que trajo durante 17 días y ya está respirando ella sola y abre los ojos pero los doctores nos dijeron que respirar es una función muy básica y lo demás son solo reflejos, pero nosotros la dejamos en manos de Dios”, enfatizó.La pesadilla que está viviendo Angie y su familia inició el pasado 30 de octubre, cuando Ávila de 36 años, acudió a la clínica Rinocenter en Ciudad Juárez, para someterse a una cirugía plástica sin imaginarse que esto la pondría al borde de la muerte.Ya que mientras le aplicaban la anestesia para comenzar con el procedimiento quirúrgico, surgieron complicaciones que le provocaron a Ávila un paro cardiaco.La paseña tuvo que ser llevada de emergencia al hospital Star Médica, luego de permanecer varias horas dentro de la clínica sin atención médica para después ser trasladada a UMC.A pesar de que Angie trató de trasladar a su hermana a la ciudad de Dallas, donde reside con su prometido, esto no fue posible ya que varios hospitales la rechazaron.“Era más fácil para nosotros tenerla allá pero (los hospitales) no la quisieron recibir porque decían que no había nada que ellos pudieran hacer que no se hubiera hecho aquí, peor también fue porque no tiene seguro médico”, aseguró.Angie mencionó que hasta el momento no tienen la cantidad exacta de lo que se debe en el hospital, pero dijo estar segura que será una cifra muy alta, por lo que solicitan la ayuda de la comunidad para poder pagarla.Pero comentó que esa no es la única cuenta que hay que pagar, ya que también deben seguir solventando los gastos de su hermana y los viajes constantes que tanto ella como Cruz hacen de Dallas a El Paso.“No solamente son los gastos médicos de Laura, también hay que pagar los viajes a Dallas porque allá vivíamos y (Enrique) Cruz allá trabaja y yo estaba en la escuela y mis papás han faltado al trabajo aquí (en El Paso) por estar con mi hermana. Son muchos gastos los que se nos vienen”, explicó.Desde el 6 de noviembre se abrió una cuenta en internet, donde la meta es recaudar150 mil dólares para cubrir los gastos, de los cuales hasta el momento se han reunido 78 mil 272.Si usted gusta apoyar a la familia de Ávila puede hacerlo a través de la cuenta https://www.gofundme.com/laura-loves-outloud.La mujer se dijo muy agradecida con todas las personas que han podido apoyarlos económicamente y aseguró que también agradece a aquellos quienes tienen a su hermana en sus oraciones.“Si pueden apoyarnos en la cuenta de Go Fund Me se los agradezco, si no, con una oración para Laura es más que suficiente”, reiteró.Por último, mencionó que siguen muy de cerca la investigación que lleva la Fiscalía General del Estado Distrito Zona Norte en contra de la clínica.“Tenemos a nuestros abogados que están viendo el caso, porque queremos que se haga justicia y que nadie más le pase lo que pasó con Laura”, enfatizó.Por su parte el fiscal Jorge Nava López comentó que ya realizaron un cateo a la clínica para obtener el expediente de Ávila y evitar que sea alterado.“La diligencia del cateo se realiza con el objeto de asegurar el expediente clínico para que para que no sean alterados los documentos en los que conste el procedimiento clínico o médico que se le realizó a la víctima, y de esta manera poder tener nosotros datos en la carpeta de investigación para poder resolver se si trata de una negligencia médica”, concluyó.