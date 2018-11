Grave, estudiante de Franklin HS tras choque

Aceptar subirse a un automóvil que era conducido por una persona en estado de ebriedad mantiene en estado grave a un estudiante de la preparatoria Franklin High School, luego de que el fin de semana se viera involucrado en un accidente.El percance se registró el pasado sábado poco antes de las 10 de la noche, en la intersección de las calles Edinburgh y Leeds, en Santa Teresa, Nuevo México, donde James McClain Green resultó gravemente lesionado.De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Sunland Park (SPFD) , en el accidente se vieron involucrados dos vehículos, tras el impacto uno de los autos volcó y el otro se estrelló contra una vivienda.SPFD señaló que McClain Green tuvo que ser trasladado de emergencia vía área al Centro Médico Universitario (UMC), donde su estado de salud es reportado como grave pero estable.Autoridades de Sunland Park confirmaron que los conductores de ambos automóviles fueron detenidos por conducir en estado de ebriedad, aunque no se dio a conocer sus identidades de manera inmediata.Ya abrió los ojosA pesar de que el panorama para el jugador de futbol americano y peleador de lucha grecoromana no era alentador, McClain Green esta luchando por su vida y ya logró abrir los ojos.“No da mucho gusto poder compartir que James ya abrió los ojos y responde a comandos simples”, indicó personal de Franklin High School.Agregaron que a pesar de estos avances, el estado de salud de McClain Green sigue siendo grave y se desconoce cuando pueda abandonar el hospital.Solicitan sangreEl Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) a través de sus redes sociales, solicitó el apoyo de la comunidad para encontrar donadores de sangre para McClain Green.Por lo que durante el domingo y lunes estuvieron recibiendo donares, ya que el atleta d perdió demasiada sangre y fue sometido a cirugía.“Vamos a apoyar a uno de los nuestros, hay que hacerlo por James”, dijo EPISD.Pero esta no es la única forma en la que se busca apoyar a McClain Green, ya que también se abrió una cuenta de internet para ayudar a su familia a solventar los gastos médicos.Si usted gusta ayudar, puede hacerlo a través de un donativo electrónico en la cuenta https://www.gofundme.com/accident-help-james-mcclain-green-and-family.

