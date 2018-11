Endurecen seguridad y vigilancia en San Ysidro

Washington— Funcionarios de Seguridad Nacional dijeron el lunes que han restringido aún más el tráfico de vehículos en el cruce fronterizo de San Ysidro, el más ocupado de la nación, luego de recibir informes de que multitudes de inmigrantes en Tijuana, México, podrían intentar rebasar sus puestos de control.El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos cerró todo el cruce de San Ysidro en San Diego durante varias horas antes del amanecer, instalando capas adicionales de alambre de púas y barreras de concreto. Reabrió con 10 de los 26 carriles para vehículos del puerto cerrados.El cierre temporal fue una de las varias medidas que el Gobierno ha tomado en los últimos días para “endurecer” los cruces fronterizos de Estados Unidos a medida que miles de migrantes centroamericanos en grupos de caravanas llegan a Tijuana con el objetivo de ingresar a Estados Unidos.Durante el fin de semana, las cuadrillas de trabajo cubrieron la valla fronteriza en el extremo sur de la playa Imperial de San Diego con hasta 18 pies de alambre de púas, un espectáculo que el presidente Trump celebró en un tweet que decía, en parte: “¡ya no hay escaladores bajo nuestra Administración!”. En las últimas semanas, el personal militar federal y los equipos de construcción han instalado 12.3 millas de alambre con navajas a lo largo de la frontera con México, según un funcionario de Seguridad Nacional.Las fortificaciones son necesarias, dicen los funcionarios de la frontera, para asegurar que las grandes multitudes no intenten forzar su entrada al país.“En las primeras horas de la mañana, los funcionarios de la CBP recibieron informes de grupos de personas de la caravana que se reunían en la ciudad de Tijuana para un posible intento o intentos de correr ilegalmente a través del puerto de entrada en lugar de presentarse como se les exige a un oficial de la CBP”, dijo la agencia el lunes en un comunicado.“Los funcionarios de CBP suspendieron las operaciones para colocar de manera segura los impedimentos en el puerto de entrada que restringirían el acceso a un grupo grande que intentaba cruzar el cruce de la frontera. Después de la respuesta de CBP en San Ysidro, no se materializó ninguna actividad en el cruce de la frontera”, señala el comunicado. .Pueblo Sin Fronteras, un grupo activista que está ayudando a guiar la caravana, rechazó los reclamos de planes para apresurar la frontera como un “intento deliberado de engañar al público y demonizar a los refugiados”.Hasta la fecha, casi 6 mil migrantes han llegado a Tijuana, y mil 600 están en la ciudad de Mexicali buscando ingresar a los Estados Unidos, según las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional. En total, entre 8 mil 500 y 10 mil 500 viajan con los grupos de caravanas, dijeron los funcionarios del DHS.Muchos de los migrantes que llegan a Tijuana dicen que están huyendo de la violencia de las pandillas y la criminalidad en América Central, particularmente en Honduras, y planean buscar asilo en los Estados Unidos.Los funcionarios federales les han instado a que se acerquen a los puertos de entrada para hacer sus reclamos, y Trump ha decretado nuevas restricciones a la capacidad de aquellos que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos para solicitar asilo. Los funcionarios de CBP dicen que procesan entre 60 y 100 solicitantes de asilo por día.Eso tiene a los funcionarios de los Estados Unidos preocupados por los intentos más desesperados de cruzar, especialmente si grandes grupos se reúnen a lo largo de la frontera y la situación se vuelve hostil.

