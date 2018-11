Ordenó El Chapo matar a 'El JL'

Jesús Zambada García, alias ‘El Rey’ reveló ayer que Joaquín ‘ El Chapo’ Guzmán mandó a matar a Juan Pablo Ledezma, alias ‘El JL’, jefe de plaza en esta frontera para el cártel de Juárez.La declaración del hermano de Ismael ‘Mayo’ Zambada, se dio durante su testimonio ante la Corte Federal de Brooklyn en el juicio que se le sigue al exlíder del cártel de Sinaloa.En 2016, la Procuraduría General de la República tenía aún a Ledezma como prófugo de la justicia y desde octubre de 2014 lo colocó como el segundo hombre en importancia en la estructura del cártel de Juárez.Ledezma, según la PGR, se convirtió en el jefe de grupo de sicarios de ‘La Línea’, brazo armado del cártel de Juárez.La recompensa por su detención era de 15 millones de pesos.‘El Chapo’, de acuerdo con el hermano ‘Mayo’ Zambada, ordenó la muerte de varios de sus rivales, entre ellos funcionarios de la PGR, incluido Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de Amado Carrillo Fuentes, alias ‘El señor de los cielos’.Según Zambada, su misión era localizar a Santiago Vasconcelos, pero luego de hacerlo decidió no participar en la operación, debido a que implicaría matar también a muchos civiles y personas inocentes. “No me parecía correcto”, dijo.Zambada, hermano del otro supuesto líder máximo del cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, expresó que Juan José Esparragoza, El Azul, otro alto cargo dentro de la organización delictiva, le permitió salir de la operación.Más tarde, Zambada se enteró que Nacho Coronel, también directivo del cártel, había enviado sicarios a la Ciudad de México para matar a Santiago Vasconcelos, pero refirió que estos asesinos fueron detenidos.Vasconcelos, a fin de cuentas, murió en un accidente aéreo en 2008.El testigo clave de la fiscalía en el juicio del capo mexicano, el Rey Zambada, habló de otros hechos violentos.Cuando el Chapo Guzmán quiso saludar al narcotraficante Rodolfo Carrillo Fuentes después de una reunión en 2004, éste “lo dejó con la mano estirada”. Fue ahí que el Chapo decidió que lo mataría, relató el Rey.Uno de ellos fue el de Rodolfo Carrillo Fuentes, narco del cártel de Juárez y su esposa Giovanna Quevedo. Carrillo Fuentes fue baleado frente a un cine de Culiacán, Sinaloa, en 2004. Sus dos hijos pequeños, a su lado, sobrevivieron.Según Zambada, fue tras una reunión entre el Chapo y Rodolfo -hermano menor de los capos Amado y Vicente Carrillo Fuentes, líderes del cartel de Juárez-, cuando el primero quiso saludarlo, y no le respondió el gesto.“El Chapo estaba enojado” y dijo “que lo iba a matar” porque “no aguantaba más a Rodolfo”, contó el Rey.Lo anterior, a partir del relato de la reunión que le hizo su hermano Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa y coacusado del Chapo.Este asesinato desató una guerra entre el cártel de Sinaloa y los Carrillo Fuentes, que vengaron la muerte de Rodolfo matando a uno de los hermanos del Chapo, Arturo Guzmán.El testigo, detenido en México en 2008 y extraditado después a Estados Unidos, también relató cuando el Chapo ordenó supuestamente el asesinato de Julio Beltrán, disidente del cártel de Sinaloa y presunto protegido por la policía de Durango.Un pistolero que participó en la operación contó al Rey Zambada “que lo habían acribillado a balazos, que le habían cortado la cabeza y que le había quedado colgando por un pedacito”.‘El Chapo’, protegido por 30 a 40 pistoleros, usaba pistolas, rifles tipo AK-47 y hasta bazucas, y no dudaba en matar cuando lo consideraba necesario para proteger los negocios del cártel y ampliar su poder, según el testigo.El capo mexicano del narcotráfico Héctor Beltrán Leyva, recluido desde 2014 en una cárcel de máxima seguridad, falleció el domingo pasado.Junto con sus hermanos Alfredo, Arturo y Carlos, el H formó parte del cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, hasta que se separaron en 2008 y crearon el cártel de Los Beltrán Leyva, volviéndose rivales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.