Admite Gina Ortiz Jones derrota ante Will Hurd

La demócrata Gina Ortiz Jones admitió el lunes su derrota, tras haber desafiado al representante federal Will Hurd (republicano de Helotes, Texas), quien aseguró un tercer período en el Congreso representando un distrito que se ha convertido en un campo de batalla permanente."Aunque nos quedamos cortos esta vez, realizamos una contienda de la que podemos sentirnos orgullosos", dijo Jones en un comunicado. "Sigo comprometida a servir a mi comunidad y a mi país, y le deseo a Will Hurd que tenga la valentía para luchar por el Distrito 23 de Texas de la manera que merece nuestro distrito".La declaración de Jones produjo casi dos semanas después de la elección. Hurd siempre superó a Jones por aproximadamente mil votos o más de los 209 mil emitidos, pero ella siempre mantuvo la esperanza y presionó para asegurarse de que se contabilizaran todas las boletas pendientes.Jones había estado especialmente preocupada por las boletas provisionales, o por las boletas que se marcaron en medio de dudas sobre la elegibilidad del votante. La semana pasada, la campaña de Jones fue a los tribunales para tratar de obligar al Condado de Bexar a entregar una lista de dichos votantes antes de la fecha límite del martes para que resolviera estos problemas. La campaña también buscó una extensión de 48 horas del plazo. Ambas solicitudes fueron denegadas.Más recientemente, la campaña de Jones centró su atención en el condado de Medina, en el cual se había programado examinar los resultados el jueves, pero después se pospuso la decisión hasta la mañana del lunes debido a un problema poco claro. La admisión de derrota de Jones se dio después de que el condado de Medina completó el escrutinio reprogramado."Nuestra campaña se basó en la creencia de que todos somos iguales, que igualmente merecemos ser escuchados en las urnas y servir en nuestras comunidades", dijo Jones en el comunicado. "Trabajamos arduamente para hacer esto realidad, entendiendo que este es el único camino hacia la unión más perfecta que nuestros padres fundadores imaginaron".Pese a que la contienda estaba aún sin resolver, Jones se dirigió a Washington el miércoles para asistir a la orientación para los primerizos. Había sido invitada por el Comité de Administración de la Cámara de Representantes, que permite a los candidatos en las contiendas no definidas participar en la programación.En tanto que Jones se resistía a retirar su reclamo, la campaña de Hurd sostenía que su liderazgo era insuperable y que ella debería ceder. Después de la admisión de Jones, Hurd emitió una declaración agradeciendo a ella y a sus partidarios "por participar en el proceso democrático"."Para prosperar, nuestra democracia necesita una vigorosa competencia de ideas, y si votaste por mí o no, necesitaré tu ayuda", dijo Hurd. "A los residentes del distrito 23, gracias por darme algo que no ha sucedido en más de una década, el privilegio de representarlo para un tercer mandato. Seguiré luchando por ustedes todos los días en el Congreso".

