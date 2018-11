Llega la Navidad a El Paso

Con villancicos y luces multicolores, ayer por la tarde arrancó oficialmente la temporada navideña en esta ciudad luego de que miles de personas se dieran cita en la Plaza San Jacinto y sus alrededores para presenciar el tradicional encendido del Árbol de Navidad y la realización del Desfile de las Luces, que incorporó una nueva ruta.La iluminación tradicional en San Jacinto Plaza se programó para las 5:55 p.m. y fueron el alcalde Dee Margo y Jase Canales de Candlelighters of El Paso quienes activaron el ‘switch’ de encendido para dar inicio con la tradición.El árbol vivo de 55 pies con decoraciones navideñas y que fue el centro de atención anoche fue donado por Corrine Boyce en 1998 en memoria de su difunto esposo Charles (Chuck) Boyce.Cristal Hernández, quien llevó a sus dos pequeños hijos, Julián y Ezequiel, dijo sentirse emocionada por haber participado en esta tradición.“Yo recuerdo que mi mamá nos traía desde Juárez y cruzábamos el puente del Centro a pie para venir a ver todos los adornos que ponían aquí en la placita, era una tradición para nosotros y mis hermanos venir cada año y ahora es algo que quiero compartir con mis hijos”, dijo Hernández.Aunado al encendido del árbol se realizó el desfile de la ‘Celebración de las Luces’, que se ha convertido también en una tradición. La ruta del desfile se extendió media milla para cubrir un total de 1.5 millas.La nueva ruta incorporó parte del Segundo Barrio y el famoso Paseo de Las Luces (Calle El Paso) que se encuentra en proceso de renovación.El desfile inició en la calle Texas y se trasladó a través del Segundo Barrio y la calle de El Paso para rodear la Plaza San Jacinto y continuó de regreso por la calle Texas.Más de 60 carros alegóricos repletos de luces multicolores dieron alegría y esperanza a todos aquellos que se dieron cita en el primer cuadro de la ciudad para ver el desfile.Uno de ellos fue Juan Martínez y su familia, quienes vinieron desde el Este de la ciudad para participar en las festividades.“Este es el tercer año que venimos y nos dio mucho gusto que el clima cooperó, porque el año pasado estuvo más frío”, declaró.Luis Martínez, de 8 años, indicó que su parte favorita del desfile fue cuando los miembros del club de autos Corvette se bajaron de los carros para regalarles collares en forma de luces navideñas.“A mí me dieron un collar de foquitos que me duró prendido todo el desfile, eso estuvo padre además de que nos daban también dulces cuando pasaban los grupos caminando”, expresó el pequeño que acompañaba a su familia.La Plaza San Jacinto cuenta con más de 400 mil miniluces que adornan 120 árboles, junto con una torre de 30 pies llena de decoraciones navideñas.Las luces en la Plaza San Jacinto brillarán diariamente de las 5:30 de la tarde a la 1 de la madrugada, concluyendo el 6 de enero.El desfile de Celebración de Luces de Scherr Legate Presents fue parte de El Paso WinterFest presentado por los Hospitales Providence y Providence Children’s Hospital que se desarrollará hasta el 6 de enero.Más información sobre el WinterFest está disponible en línea y en las plataformas sociales.

