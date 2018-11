Santa Fe, N.M.— Una escritora de Nuevo México, quien ha publicado libros sobre la espiritualidad de los nativos americanos y que se encuentra recuperándose tras haber sufrido un ataque cardiaco, demandó al hospital que se lo provocó por salvarle la vida.Jamie Sams, de 67 años, entabló una demanda en la Corte Estatal de Distrito de Nuevo México contra el Centro Médico Regional Christus St. Vincent de Santa Fe, de acuerdo al periódico local.La demanda establece que el hospital y la doctora Jamie Gagan, quien la atendió, son los culpables de que la paciente sufriera un ataque cardiaco debido a que le dieron un medicamento contra el dolor, conocido como Dilaudid, aun cuando ella les dijo a las enfermeras que era alérgica al mismo.Sams, quien no quería ser resucitada después del ataque al corazón, está demandando al hospital por haberle salvado la vida.También asegura que el hospital cometió una negligencia, ya que el personal la resucitó, contradiciendo el formato que ella firmó “Double DNR”, un protocolo médico que le da la opción al paciente de elegir si quiere ser devuelto a la vida en caso de una contingencia o no obtener servicios de resucitación.Al parecer, también tenía puesto un brazalete morado del DNR que le colocó el hospital, de acuerdo a la demanda.“Aunque no podemos comentar acerca de la información de ningún paciente, Christus St. Vincent se esfuerza por proporcionar la atención médica que es adecuada para las necesidades personales de cada paciente”, comentó el portavoz del hospital, Arturo Delgado, a través de un comunicado que envió a la publicación DailyMail.“Christus St. Vincent mantiene una robusta política de directrices avanzadas que incluyen formatos que expresan el deseo del paciente de no ser resucitado ni entubado”, afirmó.El último mensaje que les escribió Sams a sus lectores en su sitio en la web, dice “la risa es sanadora y el mundo cambia un corazón a la vez, abran el suyo y caminen hacia la belleza”.En el sitio web Native Americans Online, la escritora y ahora demandante está listada como una persona sagrada para los descendientes de los Cherokee de Seneca; allí se dice que ella describe la muerte de las personas indígenas como un arco, y la gente son las flechas.En su sitio en la web Jamiesamsbooks.com, enlista siete libros que ha escrito y coescrito sobre temas de la sabiduría de los nativos americanos, tales como “La Medicina de la Tierra: Las Maneras de Conseguir la Armonía de los Ancestros para Muchas Lunas y Tarjetas Medicinales: El Descubrimiento del Poder a Través del Comportamiento de los Animales”.También colaboró con el músico John York, ex miembro de The Byrds, en un álbum titulado “Canciones del Clan Madre”, que muestra “cánticos antiguos del clan de madres para cada niño de la Tierra”.Una publicación de Nuevo México reportó que Sams también padece una enfermedad “extremadamente debilitadora y dolorosa”, que produce gordura y tumores benignos que crecen en todo el cuerpo.En una carta que escribió a sus lectores en el 2016, anuncia el cierre de dos sitios en la web relacionados con la medicina, denominados Niños de la Tierra y Mundos Emergentes, debido a los costos de Internet y el volumen de “solicitudes de métodos de sanación alternativa y fuentes de materiales para atender cada situación individual”.“Se convirtió en algo abrumador para mí, ya que soy la única persona que responde personalmente la mayoría de las preguntas y recomienda a la gente métodos holísticos y ceremoniales de sanación que pueden ser usados junto con la atención médica”, escribió Sams en esa ocasión. (Con colaboración de Michael Nam / dailymail.com)

