La compostura de una turbina de la escultura del aerogenerador luminoso, ubicado en la carretera interestatal 10 a la altura de la calle Airway, podría representar un gasto oneroso para la Ciudad, por lo que se analiza la conveniencia de hacer su reparación o dejar el sistema de forma estática.“La escultura está funcionando y el encendido está normal, sólo que las turbinas no se mueven como debe de ser”, afirmó Rick Isaías, vocero del Gobierno municipal.Manifestó que el gobierno municipal se encuentra en la búsqueda de la pieza que había fallado en el mes de junio.“Lamentablemente la empresa que realizó la obra ya no existe y estamos experimentando algunos problemas para encontrar la pieza,” dijo Isaías.Agregó además que personal de mantenimiento de la ciudad compró la parte afectada y trató de corregir la falla sin éxito. El costo de la pieza fue de 2 mil 800 dólares.“La tecnología 3D, la impresión 3D, eso es algo que estamos analizando”, dijo Ben Fyffe, director asistente del Departamento de Asuntos Culturales y Museos de El Paso.Agregó que se estudia la posibilidad de encontrar otros suministros o partes que podrían estar en los Estados Unidos a partir de otros componentes o fabricar uno propio.“Al momento es algo complejo”, declaró.De acuerdo con algunos residentes del área este, las luces ya forman parte del arte urbano y le otorgan una identidad a la ciudad.“Ya son parte de la ciudad”, dijo Leopoldo Landeros, mientras ponía combustible en la gasolinera aledaña a la escultura. Mencionó que vale la pena repararla, “al fin y al cabo nosotros la pagaremos”La escultura, cuyo costo fue de 7.5 millones de dólares, tuvo su primera falla en 2017, y ahora registró el mismo problema y se dañó la misma pieza, se dijo.“Ya todo Estados Unidos la conoce y sí estoy de acuerdo que la reparen, pero que si vean opciones para ahorrar dinero, aunque lo ideal es que nuestros técnicos o ingenieros inventen algo para que ya no falle”, dijo Elizabeth Cisneros, una empleada de una refaccionaría.Para Rick Isaías, el sistema de iluminación se mantiene normal y el ciclo del cambio de colores de la iluminación trabaja a la perfección, por lo que pudiera quedarse así sin girar y no pasaría nada.Sin embargo algunas personas manifestaron que la función de que giren las turbinas es para producir electricidad, de no hacerlo utilizaría energía pública. “Si giran es lo ideal, pero no es necesario y eso lo decidirán los responsables de su funcionamiento”, concluyó Isaías.

