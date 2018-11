Caravana tiene que esperar

Tijuana– Cuando la caravana centroamericana cruce por fin a suelo estadounidense —dejando atrás por la puerta de malla el alambre de púas— iniciará una existencia monitoreada de cerca bajo arraigo federal, con duchas cada tercer día y guardias haciendo revisiones cada 15 minutos.Los migrantes vivirán en uno de 31 separos con paredes de block pintadas situados en el puerto de entrada de San Ysidro, los más grandes de Estados Unidos y con espacio para 25 personas por habitación, durmiendo en colchonetas de caucho, vigilados por cámaras de seguridad. Tendrán dos comidas diarias, un refrigerio frío y probablemente, cereal antes de dormir.Para los miles de migrantes que hoy en día están congregándose en Tijuana, la experiencia no será rápida.“Estamos siguiendo un proceso”, dijo Sidney Aki, director del puerto San Ysidro en Aduanas y Protección Fronteriza. “Por favor tengan paciencia”.Tras más de un mes y cerca de 3 mil millas (4 mil 800 kilómetros), la caravana ha llegado al final de su camino. Lo que había sido un ardua marcha por el sur de México pronto se aceleró la semana pasada, cuando numerosos migrantes abordaron autobuses, brindados por los gobiernos locales, en la ruta en dirección norte desde la Ciudad de México hasta la frontera. De acuerdo con las autoridades mexicanas, esta semana a Tijuana han llegado más de 2 mil personas, esperándose pronto el arribo de 7 mil más. Esa cifra no incluye a los aproximadamente 3 mil migrantes que ya se hallaban en Tijuana en busca de ingreso legal a Estados Unidos.Para muchos miembros de la caravana, el próximo paso es pedir asilo en el cruce fronterizo de San Ysidro, y eso significa esperar.Durante un día de mayo del 2016, las autoridades fronterizas estadounidenses permitieron la entrada de más de mil solicitantes haitianos de asilo. A fin de manejar el flujo, convirtieron oficinas en separos; las regaderas para el personal se volvieron regaderas para migrantes. Se dispararon las horas extras; faltaban comida y suministros.“La operación se saturó”, dijo Mariza Marín, comandante de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).La lección para Aki y sus subordinados: nunca rebasen la capacidad. Los funcionarios aseguran poder dar trámite a entre 90 y 100 migrantes diarios y contar con un total de separos para alrededor de 300 personas. Francisco Gómez, alto funcionario de Baja California, la entidad mexicana donde se localiza Tijuana, calculó que la caravana permanecería ahí por cuatro meses o más.En este puerto de entrada recién remodelado, a los migrantes les tomarán sus huellas digitales. Se cotejarán sus datos por si tienen antecedentes penales o de deportación. Serán registrados en busca de armas y los revisarán para detectar piojos, varicela o sarna.Los oficiales de CBP les toman una declaración preliminar a los migrantes; luego, agentes de la unidad de asilo los interrogan a fin de ver si tienen un “miedo creíble” de regresar a sus países de origen. De ser así, iniciarán un proceso en un tribunal inmigratorio en el cual la última palabra la dirá un juez. La vasta mayoría de quienes solicitan asilo no lo obtienen.Lo más probable es que quienes no soliciten asilo sean deportados.“Si usted no está aduciendo temor, entonces lo expulsamos de manera expedita”, dijo Aki.La caravana incluye asimismo hombres solteros que dicen intentarán cruzar ilegalmente la frontera y otros que tienen planeado quedarse en México.“Conseguir asilo es imposible, así que yo no lo pediré, pero sí quiero hacer las cosas de manera legal”, dijo Sarah Llatina, de 28 años y originaria de Tegucigalpa, Honduras. “Espero que Trump se conduela de nosotros”.Para cuando llegó la mañana del jueves a Tijuana, portando una bolsa de plástico con papel sanitario y agua, llevaba 24 horas sin comer, dijo. Llatina se unió el mes pasado a la caravana porque en Honduras no había podido encontrar trabajo a pesar de ser contadora. Tiene familiares en Miami y quiere ir con ellos.“No vengo a lastimar a nadie ni a quitarle nada a nadie”, señaló. “No quiero ser un problema”.El presidente Donald Trump ha comparado la caravana con una “invasión” y pidió a las fuerzas militares reforzar la frontera. El Cuerpo de Infantería de la Marina ha instalado alambre de púas entre los carriles del puerto de entrada en caso de que los migrantes intenten pasar más allá de los guardias. El miércoles, cuando unos migrantes se congregaban en la playa de una zona de clase alta, un grupo de vecinos les gritó que se fueran a otra parte y los amenazó con violencia. La Policía formó una barricada a fin de separar a los bandos al empezar un altercado. Si bien las autoridades de Estados Unidos se dicen preparadas para cualquier cosa, esperan un proceso lento y ordenado. Es también lo que los migrantes esperan.“¿Poner soldados en la frontera como si fuéramos a hacer algo?”, preguntó Alejandro Gómez, un migrante de 39 años de Honduras. “No vamos a hacer nada. Todo eso es un circo”.Por ahora, los migrantes están acampando en un centro deportivo de Tijuana y se hallan dispersos en varios albergues más.Derien Antonio Carvajal Alvarado, de 21 años, instaló una tienda de campaña y puso catres para su novia embarazada y sus tres hijas, de cinco, seis y siete años. Dijo que unos pandilleros le dispararon en el brazo y que acudió a la policía cuando recibió más mensajes amenazantes por teléfono y Facebook. Dichos mensajes y el parte policial son la evidencia que espera influya en el juez inmigratorio, pero no está seguro cómo funciona todo.“No sé lo que Trump esté diciendo; hemos estado caminando y no soy alguien bien informado”, dijo. “Nada más soy un chofer de taxi de Honduras y quiero una vida mejor para mi hija que está por nacer y mis hijastras”.Carbajal tiene familiares en Dallas y guarda la esperanza de llegar de alguna manera hasta allá. Está listo para trabajar conduciendo un taxi.“O en lo que haya”, dijo.