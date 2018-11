Líder histórico del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera es considerado uno de los responsables de la guerra entre organizaciones del narcotráfico que dejó más de 17 mil asesinatos entre 2008 y 2012 en Ciudad Juárez.Actualmente, Guzmán enfrenta a la justicia estadounidense en una Corte de Brooklyn, Nueva York, donde la semana pasada comenzó un juicio en su contra por asesinatos ocurridos en la década de 1990.Además de en NY, “El Chapo” enfrenta acusaciones formales en seis distritos judiciales más, incluyendo El Paso. La Fiscalía del Distrito Oeste de Texas acusa a Guzmán Loera y a 23 individuos más, algunos ya asesinados o juzgados, de promover la guerra, en contra del Cártel de Juárez por controlar la plaza.La acusación, identificada con el número EP12CR0849, acusa a Guzmán y a otros 23 individuos, de ser los generadores de violencia en la ciudad.“(Son propósitos de la organización) preservar y proteger el poder, territorio y ganancias de la empresa a través de la intimidación, violencia, amenazas, secuestro, tortura y asesinato, (así como) mantener a los traficantes rivales, informantes, testigos, policías, los medios de comunicación y al público en general amedrentados por la organización a través de la violencia y amenazas de violencia”, indica el documento de la corte de El Paso.Entre los acusados están 10 ex integrantes de cuerpos policiacos de la ciudad, que actualmente enfrentan penas de prisión o son buscados en el país del norte.De acuerdo con la acusación, la organización liderada por Guzmán y por Ismael “El Mayo” Zambada tenía dos estructuras: “una para conducir las actividades de los escuadrones de la muerte, y otra más para controlar el almacenamiento y el tráfico de las drogas”.A la fecha, de acuerdo con reportes periodísticos, la mayoría de los 24 acusados por la corte texana están detenidos.Del incremento de los asesinatos en la época de enfrentamiento entre ambos cárteles, el 91.7 por ciento está impune, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado analizados por el Diario.“Una constante que ocurrió en aquellos años es que no había carpetas de investigación documentadas en contra de varios líderes o responsables de la violencia”, señaló César Augusto Peniche Espejel, ex delegado estatal de la Procuraduría General de la República en Chihuahua entre 2010 y 2015, y actual fiscal general del Estado.Además de la acusación de la corte texana, Guzmán acumula procesos en su contra por las cortes de Nueva York, California, Arizona, Illinois y Florida. El juicio que inició esta semana en Nueva York obedece a la acusación de una corte federal del distrito de Brooklyn, que le acusa de 11 cargos por asociación para fabricar, importar y distribuir drogas ilegales, ser integrante de una organización criminal, uso de armas de fuego y lavado de dinero.El acusado fue enviado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017, desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9 norte, ubicado en Ciudad Juárez.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.