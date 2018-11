Tienen un nuevo hogar 29 menores

Jaqueline y Elhiu siempre soñaron con tener un hijo pero por circunstancias de la vida no había sido posible, sin embargo hace tres años, una luz de esperanza llegó a sus vidas gracias al programa humanitario ‘Foster Care’ que les permitió adoptar no sólo a uno sino a tres menores.“Es un sueño que se volvió realidad, esperábamos a uno y llegaron tres: dos niñas y un niño”, dijo emocionada la nueva madre quien para celebrar las vistió de princesas y príncipe de siete, ocho y un año y medio respectivamente.Su esposo, maestro de El Paso Academy, dijo sentirse bendecido al tener a tres ‘chiquillos’ maravillosos en casa. “La trabajadora nos mandó las fotografías de los tres y al verlos nos enamoramos y pues decidimos adoptar los tres”.Ellos, al igual que once familias paseñas más, se convirtieron este sábado en los superhéroes al adoptar a 29 niños que carecían de un hogar en el marco del Día Nacional de Adopciones que se celebra en todo Estados Unidos.Otra de las parejas emocionadas fue la conformada por Francisca y Griselda Holguín, quienes lloraron y gritaron de emoción al recibir de manos de la juez Yahara Lisa Gutiérrez la constancia de adopción de los menores, de cuatro y seis años, ya con el apellido Holguín.“Teníamos el corazón roto, pero hubo un tiempo que nos sucedieron cosas exitosas y positivas y decidimos darle a la comunidad algo de lo mucho que nos ha dado. Es simplemente una emoción de ser padres”, expresó emocionada al lado de sus dos hijos.“Hay muchos niños desamparados. Hay que darles oportunidad, abrir el corazón, habilitar una camita en casa y ofrecerles un hogar”, mencionaron las residentes de Socorro.En el estado de Texas y de acuerdo a la ley, las familias no tienen límite de adopción y ellos mismos seleccionan al niño y la edad que desean. No importa si son personas solteras, casadas, divorciadas o viudas, parejas del mismo sexo. No hay discriminación.“Hacemos esta celebración en grande con un tema en especial porque decimos que estas familias son nuestros superhéroes al adoptar a nuestros niños”, afirmó Maritza Hernández, especialista de base de la Agencia de Protección al Menor –CPS, por sus siglas en inglés–.De acuerdo a la funcionaria, el procedimiento de adopción es sencillo, sólo tienen que cubrir ciertos requisitos los cuales son procesados y definidos en un plazo de seis meses.“Les damos su tiempo para que tomen la decisión, queremos que lo hagan de corazón y no a fuerzas”, comentó tras afirmar que una vez entregada la solicitud se da tramite a la adopción.La agencia verifica de inmediato el récord criminal, realiza visitas a casa y un estudio socioeconómico de los solicitantes. Una vez aprobada, se entrega la licencia de adopción y desde ese día puede llevarse al o los niños a casa.Los futuros padres deben ser residentes o ciudadanos del estado de Texas y acudir a un curso de entrenamiento en el cual se les dan a conocer los pormenores del programa, leyes y responsabilidades.Actualmente, la Agencia de Protección al Menor tienen en lista a 93 niños entre cero y 17 años esperando la adopción.Las personas interesadas deben contactar a Maritza Hernández al teléfono (915) 309 3595 o acudir a la oficina ubicada en el 501 Hawkins, en el Este de la ciudad para mayor información.Durante dos horas, la juez del Distrito 69, entregó las constancias de adopción a las 12 familias que acudieron a la ceremonia realizada en el piso 11 de la Corte del Condado y en donde personal de la dependencia lució trajes de los superhéroes.

