Jack Fields, oriundo de El Paso y ex jugador de futbol americano de la Americas High School y de Boise State University, murió el jueves por la noche tras un incidente con la Policía del Condado de Richmond en Georgia.Según el sitio web de The Augusta Chronicle, Fields resistió ser detenido por un sheriff del mencionado Condado al que apuñaló varias veces y en respuesta el oficial le realizó al menos un disparo con su pistola.Jack tenía 25 años de edad y hermano de Joshua Fields, actual corredor del equipo de futbol americano de UTEP.El ex jugador paseño recibió un disparo al menos una vez por el algualcil del condado de Richmond, Stephan Psillos, y murió el jueves por la noche en el Residence Inn en Marks Church Road, dijo el forense Mark Bowen, citado por la nota de The Augusta Chronicle.Fields fue un corredor y un jugador de equipos especiales en Boise State de 2012 a 2015, según The Idaho Statesman. El periódico también informó que Fields golpeó a su compañero Rick Smith en un incidente ocurrido en febrero de 2015 en el vestidotr. Smith cayó al suelo y quedó inconsciente, sufriendo una hemorragia cerebral, fractura de cráneo e inflamación del cerebro, pero su familia se negó a presentar cargos, según The Statesman.Según la Oficina de Investigación de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés), se contactó a la Oficina del Sheriff del Condado de Richmond alrededor de las 8:11 p.m. por el hotel en referencia a un ‘problema con un sujeto’. Psillos, de 24 años, respondió a la ubicación y se encontró con Fields en el lobby del hotel.Psillos intentó esposar a Fields, pero se resistió a ser arrestado, según el GBI, que lleva a cabo la investigación. Fields sacó una navaja del bolsillo de su abrigo, apuñaló a Psillos varias veces y el oficial le disparó con su arma de servicio.Psillos fue trasladado al AU Medical Center. Los miembros de la Oficina del Sheriff realizaron los primeros auxilios en Fields, pero fue declarado muerto en la escena, según el GBI.El sheriff Richard Roundtree dijo que se espera que Psillos se recupere por completo y saliera del hospital entre el viernes o el sábado. Se sometió a una cirugía el jueves por la noche por una herida en el hombro izquierdo y una laceración en la parte superior del cuero cabelludo.Basándose en todo lo que Roundtree ha visto, no cree que Psillos haya violado ninguna política al disparar al sospechoso, pero dijo que no es su papel tomar esa determinación ya que se le pidió al GBI que investigue.‘Por todo lo que he visto, fue totalmente justificable’, dijo Roundtree. ‘Nuevamente, no necesito hacer ese tipo de determinación. Mi única preocupación es si mi alguacil va a estar bien, va a recuperarse.’Psillos ha estado en la Oficina del Sheriff desde julio de 2017, donde comenzó como carcelero. Fue asignado a patrulla de caminos en mayo. Antes de unirse a la oficina del alguacil, Psillos sirvió como marine durante seis años.Roundtree dijo que la Oficina del sheriff no ha tenido contacto con la familia de Fields.