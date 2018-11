Buscando huir de la violencia que viven en sus países de origen, más de 200 migrantes Centroamericanos lograron llegar hasta la malla fronteriza entre El Paso y Ciudad Juárez, donde se entregaron a la Patrulla Fronteriza (BP).Desde alrededor de las 10 de la mañana se podían ver varios grupos de entre 60 y 70 personas a lo largo del “bordo”, cerca del puente internacional Zaragoza.Joe Romero, vocero de BP, comentó que la llegada de grupos tan grandes de migrantes los tomó por sorpresa.“Por lo regular cruzan en grupos más pequeños, pero ahorita tenemos el reporte de que sólo en esa área son 150 personas, más aproximadamente otras 60 personas que fueron observadas más hacía el este; en total son como 210”, dijo.Romero explicó que por tratarse de un grupo tan grande de migrantes, no era posible procesarlos a todos al mismo tiempo debido a que no cuentan el personal suficiente para hacer el trabajo.“No nos los estamos llevando en grupos pequeños, porque no tenemos los agentes suficientes para transportarlos y sería un riesgo sacar a todos los agentes de sus zonas”, enfatizó.Por lo que las horas pasaban y se podía observar los migrantes sentados junto a la reja e incluso los más pequeños jugaban con una pelota sin saber a ciencia cierta lo que estaba pasando, mientras que eran observados a lo lejos por agentes de BP.El vocero aseguró que todos serán procesados como corresponde, pero reiteró que antes de poder lograrlo pasarán varias horas.Por su parte Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), dijo que el dejar a los migrantes esperando a las orillas del río es una táctica política.“Lo único que están haciendo es jugar gravemente con el bienestar de las familias para generar la sensación de una crisis”, señaló.García catalogó como una mentira que los agentes fronterizos no puedan procesar a los migrantes que arriban a la frontera, ya que asegura que las cifras muestran una baja en detenciones de migrantes.“Hace 18 años cruzaban 1.6 millones, hay una gran reducción, claro que hay espacio”, aseguró.El director de BNHR comentó que contrario a lo que USBP y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dicen sobre estar cortos de personal, la realidad es que tienen más agentes que en años anteriores.“La Patrulla Fronteriza y CBP tiene más agentes que nunca y hay más centros de detención que nunca”, reiteró.García comentó que lo que estamos viendo es una muestra de la desesperación de los migrantes que no saben cómo pedir asilo político debido a las políticas contradictorias del presidente Trump.“Hace unos meses empezó un operativo para tener a la mitad del puente a todos aquellos quienes pedían asilo político en los puentes y decidían cruzar por el río, pero ahora Trump esta diciendo que si cruzas por el río no te aceptarán tu petición de asilo y eso es irónico”, comentó.Mencionó que lo único que están haciendo es confundir a los migrantes, quienes ya no saben cuál es manera correcta de solicitar asilo.“Cuando la gente trata de hacerlo legalmente por el puente no se los permiten y si cruzan por el río también se los van a negar”, dijo.Agregó el Gobierno de Estados Unidos está incurriendo en violaciones a los protocolos internacionales para refugiados.“Estados Unidos tiene que darle el proceso legal y justo de escuchar sus casos” enfatizó.Por último comentó que BNHR está en coordinación con organizaciones de Ciudad Juárez para ver en que manera pueden garantizar qué los migrantes reciban apoyo.