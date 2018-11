La posibilidad de que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán sea juzgado en El Paso –donde enfrenta cargos por homicidio y narcotráfico– parece cada vez más remota por cuestiones de seguridad, aseguran expertos.“Simplemente no tenemos dónde recluirlo, porque así como hay gente que lo apoya hay gente que lo odia y las cosas podrían salirse de control”, aseguraron funcionarios federales.“Era el hombre más buscado por el FBI, lo que se quería era traerlo a suelo estadounidense y ya se logró; no importa si lo juzgan aquí, en Nueva York o Chicago”, enfatizó Egbert Zavala, profesor de Criminología en UTEP.Esta semana comenzó en una Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, el juicio en contra del líder del Cártel de Sinaloa por asesinatos de la década de 1990.Aunque ‘El Chapo’ sea hallado culpable y sentenciado en Nueva York, aquí tiene cargos pendientes por múltiples delitos, por los cuales podría ser juzgado en la Corte Federal de esta ciudad.Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, reiteraron que El Paso no cuenta con la seguridad necesaria para contener a un criminal que escapó dos veces de prisiones mexicanas.Aseguraron que sería un error siquiera pensar en recluir a Guzmán Loera en la Cárcel del Condado de El Paso, ya que no es una prisión de máxima seguridad.Durante el actual juicio a Guzmán Loera en Nueva York, que se espera dure alrededor de cuatro meses, tendrán a agentes con armas largas y unidades caninas que custodiarán el lugar.Además se le brindará protección a las doce personas que fungirán como jurados, así como a los testigos que declaren contra “El Chapo”, entre ellos “Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, ya que existe temor de que miembros del Cártel de Sinaloa puedan secuestrarlos o asesinarlos.Esta semana “Rey” Zambada narró cómo la organización criminal ejecutaba asesinatos de rivales y presuntamente sobornó a presidentes de México.Guzmán Loera forma parte de las 24 personas que son señaladas por el Gobierno de Estados Unidos como miembros del Cártel de Sinaloa que desataron una sangrienta guerra con el Cártel de Juárez por la plaza en Ciudad Juárez.Documentos señalan a Guzmán Loera como el líder de la agrupación delictiva y se menciona que junto a “El Mayo” Zambada ordenaba y vigilaba el trasiego de toneladas de cocaína y mariguana hacia los Estados Unidos.Se establece que el dinero obtenido por la venta de drogas regresaba a las manos de Guzmán Loera y Zambada en México.Según la acusación, tanto “El Chapo” como “El Mayo” abastecían de dinero y armas al grupo criminal “Gente Nueva”, uno de sus brazos armados en su guerra contra el Cártel de Juárez.También menciona al grupo de policías “corruptos” liderados por el entonces comandante de la Policía Estatal de Chihuahua Sergio Garduño Escobedo, “El Coma”, quien actualmente es buscado por autoridades estadounidenses.Garduño Escobedo era uno de los altos mandos de “El Mayo”, quien estaba encargado de pagar el derecho de piso al Cártel de Juárez para que le permitieran al Cártel de Sinaloa mover droga mediante esa plaza.“El Coma” estaba encargado de vigilar las casas de seguridad donde se descargaban tráileres con toneladas de droga, antes de que el cargamento fuera enviado a EU.

