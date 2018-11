Austin— La demócrata Gina Ortiz Jones estuvo en Washington asistiendo a orientación para los nuevos miembros del Congreso a pesar del representante republicano titular Will Hurd continúa con una ventaja de más de mil votos en su contienda por representar a un distrito en expansión del oeste de Texas, que incluye el Este del Condado de El Paso.Ortiz Jones podría buscar un recuento y todavía tiene un par de semanas para hacerlo. Hasta ahora no lo ha hecho, pero tampoco ha aceptado su derrota. En lugar de eso, dice que está trabajando para asegurarse de que "cada voto se cuenta". Una portavoz de su campaña no respondió de inmediato un mensaje telefónico el viernes.Hurd supera a Ortiz Jones por mil 150 votos, de un poco más de 209 mil contados. El margen entre los dos candidatos es de 0.55 por ciento. La ley de Texas permite que el candidato final solicite y pague un recuento siempre que el margen sea inferior al 10 por ciento del total de votos del candidato puntero.Debido a la opción de recuento, la contienda es una de las seis elecciones al congreso a nivel nacional donde The Associated Press no se ha declarado un ganador, en algunos casos porque los funcionarios aún cuentan los votos.El distrito de 800 millas de longitud se extiende desde San Antonio a El Paso y es un campo de batalla perenne. Hurd, quien fue electo por primera vez en 2014, ya ha declarado la victoria.Los demócratas le arrebataron a los republicanos escaños en el Congreso de Texas en Dallas y Houston, para ganar el control de la Cámara de Representantes.Ortiz Jones no es la única demócrata con un veredicto electoral pendiente que asiste a la capacitación del Congreso en Washington esta semana. Mientras tanto, su campaña ha presionado para que se cuenten más boletas provisionales, que se emitieron pero no se contabilizaron hasta que se resolvieron ciertos problemas, como los casos de votantes que no tienen una identificación correcta.Pero la fecha límite para remediar los problemas fue aprobada el martes, y un juez estatal de distrito negó la solicitud de Ortiz Jones a principios de esta semana para extenderla por otras 48 horas en el condado de Bexar, que incluye a San Antonio. Desde entonces, su campaña ha presentado una solicitud de registros abiertos con funcionarios en el condado de Medina, más pequeño, solicitando más información que explique por qué los totales de votos parecían cambiar mientras los funcionarios contaban las boletas electorales en la noche de las elecciones.La contienda podría permanecer en el limbo por un tiempo.La fecha límite de Texas para solicitudes de recuento es las 5 p.m.del segundo día después del último escrutinio de resultados. Los condados de todo el estado tienen hasta el martes para informar sus resultados electorales al secretario de estado. El gobernador republicano Greg Abbott tiene hasta el 6 de diciembre, un mes después del día de las elecciones, para presentar un mapa electoral final en todo el estado, aunque generalmente se completan a fines de noviembre, según dijo Sam Taylor, vocero del Secretario de Estado de Texas.