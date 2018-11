Desatan peleas largas esperas en puentes

Sabrina Zuniga/El Diario de El PasoEl tráfico vehicular en tres de los puentes internacionales de la región de El Paso desbordó gran tensión y horas de espera entre los conductores que se dirigían a esta ciudad fronteriza el jueves por la mañana, al grado de que se desataron peleas entre los guiadores.El martes, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advirtió a los usuarios del cierre de garitas por tiempo indefinido, ya que más de 100 agentes del Sector El Paso –que incluye los puertos de Santa Teresa y Tornillo–, fueron enviados a California y Arizona ante la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos.Trifulcas, gritos, claxonazos, ‘metidas’ en la fila e incluso choques: ese fue el menú de las primeras horas en el tráfico de los puentes en el primer día marcado por CBP, el 14 de noviembre.Por esta situación se cancela de manera automática el programa P3, que otorga fondos de la Ciudad de El Paso para la contratación de agentes extra en horas pico en los puentes Paso del Norte e Ysleta.“Me formé a las 6:40, pagué a las 8:28, son las 9:25 y aquí voy –a medio puente–, Ready Lane sólo dos líneas abiertas, nadie se venga por aquí!!!, (sic)”, informó una usuaria del puente Paso del Norte en redes sociales.De acuerdo con la agencia federal, el motivo de los cierres es que ‘se están desplegando oficiales de CBP de El Paso a los estados de Arizona y California para respaldar la respuesta a la caravana’.CBP informó que se ha desplegado a 573 oficiales de CBP y 257 agentes de la Patrulla Fronteriza desde diferentes partes del país al Sur de California y Arizona.Ante la ausencia de suficientes oficiales, desde hace unos años el Departamento de Puentes Internacionales de la Ciudad de El Paso subsidia una parte del ingreso de los puentes Zaragoza-Ysleta y Paso del Norte para agilizar el tráfico particular y comercial mediante el Programa P3.El programa P3 es una asociación público-privada con Aduanas y Protección Fronteriza para permitir el pago de personal adicional de CBP con el objetivo de reducir los tiempos de espera en los puertos de entrada.Al cuestionar a la Ciudad acerca del funcionamiento del programa y de la decisión de CBP de cortar personal, informó que los fondos no se gastarán si CBP no cumple con la adición de elementos en las garitas.“El financiamiento del P3 se ha utilizado y se seguirá utilizando para los días u horas pico para vehículos, peatones y carga; el financiamiento de horas extra no está relacionado ni se utilizará para la redistribución de la dotación de personal de CBP”, declaró la Ciudad a El Diario de El Paso mediante un correo electrónico.Si la dotación de personal no permite que CBP cubra las horas regulares o P3, entonces los fondos del programa P3 no se gastarán durante esos períodos de tiempo, se agrega.La Ciudad de El Paso replicó que el acuerdo con CBP permite el ajuste de horarios, según sea necesario y esto es particularmente útil e importante en momentos en que fuerzas externas (por ejemplo, amenazas o actos de terrorismo, eventos sociales, acciones políticas, etc.) tienen un impacto en los procesos y procedimientos de inspección.“Por contrato, se requiere que CBP nos notifique cuando cancele las horas financiadas por P3 para que los gastos se ajusten en consecuencia. El personal del Departamento de Puentes Internacionales continuará monitoreando la situación y ajustándose según sea necesario”, se informó.La Ciudad aprobó por primera vez el acuerdo del Anexo de la Sección 560 con CBP en diciembre de 2013.El acuerdo permitió a la Ciudad pagar las horas extra de CBP para reducir los tiempos de espera al poner personal en todos los carriles durante las horas pico.El programa se lanzó en enero del 2014. Sin embargo, se ha ido renovando año con año.Según archivos periodísticos, autoridades municipales reconocen que el programa ha demostrado ser efectivo a cuatro años de su implementación.El año pasado, el P3 ayudó a procesar unos 472 mil 634 camiones de carga y más de tres millones de vehículos, reduciendo los tiempos de espera.Desde que comenzó el programa, la Ciudad ha reembolsado a CBP aproximadamente más de 3.1 millones por más de 29 mil horas de servicio.El personal adicional ha reducido los tiempos de espera en la frontera en un 15 por ciento para camiones de carga y en un 14 por ciento para vehículos personales en puentes propiedad de la Ciudad.

