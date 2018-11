Era farsa, la historia del homeless defraudado

Mount Holly, N. J.– Una historia positiva, sobre un hombre sin hogar –‘homeless’– que usó sus últimos $20 para ayudar a una mujer de Nueva Jersey, que se quedó varada en la calle, a comprar gasolina fue en realidad una mentira completa, fabricada para que extraños donaran más de 400 mil dólares para ayudar al buen samaritano vagabundo, dijo un fiscal el jueves.El fiscal del condado de Burlington, Scott Coffina, fincó cargos criminales contra la pareja que contó la historia a periódicos y estaciones de televisión junto con el hombre sin hogar que conspiró con ellos para dar a conocer la mentira.Coffina dijo que el dinero, donado al veterano de la Marina sin hogar, Johnny Bobbitt, se devolverá a las personas que vieron la historia y contribuyeron con dinero a través de una página de GoFundMe creada por la pareja integrada por Mark D’Amico y Katelyn McClure.“Toda la campaña se basó en una mentira”, dijo Coffina. “Fue ficticio e ilegal y hay consecuencias”.Coffina dijo que casi ninguna parte de la historia era cierta. McClure no se quedó sin gasolina. Bobbitt no la vio en problemas y le dio dinero.En cambio, el grupo se reunió cerca de un casino de Filadelfia en octubre de 2017, poco antes de que los tres dieran a conocer su versión.Menos de una hora después de que la pareja configuró la página para solicitar donaciones, McClure envió un mensaje de texto a un amigo reconociendo que la historia había sido “completamente inventada”, dijeron los fiscales.“Tenía que hacer algo para hacer que las personas se sintieran mal”, dijo McClure en un mensaje de texto a un amigo: uno de los 60 mil revisados por los fiscales.GoFundMe declaró que las personas que donaron dinero obtendrían un reembolso completo en los próximos días. Coffina dijo que el esfuerzo les produjo 367 mil dólares.El grupo gastó generosamente, dijo Coffina, y quedan “cero” dólares.La pareja compró un BMW, realizó un viaje de Año Nuevo a Las Vegas y compró bolsos de alta gama, entre otros objetos.Se retiraron más de $85,000 en efectivo en, o cerca de, casinos en Atlantic City, Bensalem, Pennsylvania, Filadelfia y Las Vegas.El fraude no terminó con la página de GoFundMe. El trío dio entrevista tras entrevista, posó para fotos juntos, volvió a visitar el lugar donde afirmaron que ocurrió su primer encuentro y se presentó en el programa televisivo “Good Morning America”. The Associated Press destacó su historia.Bobbitt, de 35 años, fue arrestado el miércoles por la noche por alguaciles federales en Filadelfia y permanecía bajo custodia el jueves en detención preventiva con una fianza de $50,000. Se dejó un mensaje a un abogado anterior de Bobbitt para conocer su versión.D’Amico, de 39 años, y McClure, de 28, se entregaron a las autoridades el miércoles por la noche y fueron liberados. Su abogado dijo que no tienen comentarios.Todos fueron acusados de robo con engaño y conspiración para cometer robo con engaño. Los cargos conllevan una pena de prisión de 5 a 10 años.Los fiscales comenzaron a investigar después de que Bobbitt afirmara que no estaba recibiendo el dinero que se había recaudado en su nombre. Más tarde demandó a la pareja.El fiscal dijo que “hay una buena posibilidad” de que el presunto fraude no se hubiera descubierto si Bobbitt no hubiera presentado una demanda civil a principios de este año alegando que la pareja había administrado mal los fondos. La investigación comenzó después de que se presentó la demanda y partes de la historia “no sonaban como verdad”, dijo Coffina.En un intercambio de texto en marzo de 2018, a McClure le preocupaba que a ella y D’Amico les quedaran menos de 10 mil dólares, pero a D’Amico no le preocupaba, dijo Coffina.Estaba seguro de que un contrato para un libro en el que estaban trabajando “empequeñecería” el dinero de la recaudación de fondos de GoFundMe y unos meses más tarde, cuando la disputa con Bobbitt se hizo pública, D’Amico tampoco cambió de opinión, según el fiscal.En cambio, D’Amico lanzó un título que abarcaría la controversia: “No Good Deed” (“Sin buenas obras”).Los investigadores catearon la casa de D’Amico y McClure en Florence, Nueva Jersey, en septiembre, luego de que surgieran preguntas sobre qué sucedió con el dinero que recaudaron para Bobbitt.