Ayudan a inmigrantes a pagar fianzas

Ante la gran cantidad de personas que se encuentran detenidas en los Centros de Procesamiento Migratorios, elComité de Solidaridad con Migrantes Detenidos en El Paso (DMSC), creó un fondo de ayuda para facilitar la liberación de aquellas personas que no cuentan con recursos para ello.“Creamos este proyecto porque en el Comité nos dimos cuenta que hay muchas personas detenidas, que pueden salir bajo fianza, pero que no tienen las cantidades que se manejan”, dijo Allan Dicker, voluntario del DMSC.De acuerdo a Dicker, los montos de las fianzas varían desde el mínimo de mil 500 dólares, hasta incluso llegar a los 40 mil dólares.“Por ley el mínimo fijado en una fianza es de mil 500 dólares, pero casi no vemos esa cantidad, en promedio podemos ver con regularidad fianzas de 25 mil o 30 mil dólares, pero pueden llegar a ser más altas”, afirmó Dicker.De acuerdo al DMSC, es difícil que un migrante o una familia migrante cuente con esas cantidades de dinero, por ello es que decidieron establecer el Fondo Fronterizo, a la par de las actividades de acompañamiento y de asistencia a la población detenida.“Hasta el momento hemos podido ayudar a 50 personas con las donaciones que hemos recibido, tanto con fianzas, con depósitos para que hagan llamadas al interior de los centros de detención, o incluso para que puedan comprar cosas al estar ahí dentro”, sostuvo Dicker.La labor del DMSC se enfoca principalmente a las personas que se encuentran detenidas en El Paso, Texas, pero del mismo modo prestan auxilio en el Oeste de Texas y parte de Nuevo México.La Fianza Fund no tienes distingos al momento que el DMSC provee ayuda a quienes se encuentran detenidos en los Centro de Procesamiento, ya que de acuerdo a Dicker, dicha asistencia se da por igual a quien la pide.“Hemos brindado ayuda a madres y padres que han sido separados de sus niños, así como a personas transexuales o gay, o personas que ya tienen mucho tiempo detenidas, pero prioritariamente a personas detenidas en El Paso o en el Oeste de Texas”, afirmó Allan Dicker.La principal forma de contacto con el Fronterizo Fund es por medio del sitio web fianzafund.org, donde lo mismo se puede donar para esta causa humanitaria, o igualmente se puede solicitar ayuda y orientación en caso de requerirlo.El portal presenta su contenido tanto en inglés como en español, y quienes así lo deseen pueden comunicarse por medio del correo electrónico [email protected] , o llamando al número telefónico 1 (915) 229-6086.Por cuarta ocasión el DMSC organiza el evento Cumbia contra la Migra, mismo que es a beneficio de su misión y que procura recaudar fondos para sus proyectos.La cita es el próximo 17 de noviembre en el Lowbrow Palace, ubicado en el 111 E Robinson Avenue.Todo lo que se recabe se destinará al Fianza Fund, la cooperación es de 10 dólares por persona.

