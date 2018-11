La amenaza de demolición del Barrio Duranguito se ha alejado temporalmente, una vez que la juez Karin Crump, de la Corte del Distrito 250 del Condado de Travis, en la ciudad de Austin, pidió al Gobierno de El Paso (parte demandada) como al historiador Max Grossman (demandante), aportar argumentos por escrito sobre los hechos.La instrucción de la magistrada ha concurrido que la demolición que había anunciado el gobierno de El Paso en el vecindario Union Plaza, también conocido como Duranguito, no podrá llevarse a cabo, esto hasta que ambas partes no presenten sus argumentos a la corte.“Estamos complacidos tanto con la audiencia como con el juicio que se ha llevado a cabo este día (jueves 15 de Noviembre) en la corte 250 del Condado de Travis que preside la honorable juez Karin Crump”, dijo Max Grossman en un comunicado.“Para resumijr, la Ciudad de El Paso no podrá demoler Duranguito el lunes próximo, como esperaban. La ciudad debe de esperar al dictamen final de la juez Crump, y esto no puede ocurrir incluso en el transcurso de semanas”, afirmó el historiador.Grossman, catedrático de la Universidad de Texas en El Paso, se mantiene al frente de la defensa legal del Barrio Duranguito, donde el gobierno de la ciudad de El Paso ha proyectado la construcción de una arena de usos múltiples, situación que ha implicado una serie de juicios en donde se ha puesto en tela de juicio la importancia histórica de dicha zona, y de varios de los edificios que existen en esta demarcación.El juicio que ocupa a la Corte de Distrito 205 tiene como fundamento la demanda que Grossman interpuso en contra del Mark Wolfe, director ejecutivo de la Comisión Histórica de Texas, quien dio la aprobación a la firma consultora Moore Archeological de demoler algunos edificios del sector, esto sin la aprobación misma de la Comisión, además de cuestionar la legalidad de la probable demolición por parte de la Ciudad de El Paso, incluso antes de que se lleve a cabo un estudio arqueológico en dicho vecindario.“Por ello es que sostengo que ambas acciones son ilegales y que son violaciones a la ley estatal”, afirmó Grossman.En la víspera, la Ciudad de El Paso anunció su intención de demoler edificios del Barrio Duranguito tan pronto como el 19 de noviembre, incluso en días pasados trabajadores de la ciudad instalaron cerca ciclónica para aislar la zona donde se llevarían a cabo los trabajos para derrumbar algunos edificios, sin embargo, dichas medidas han quedado pendientes hasta que ambas partes en el conflicto presenten sus argumentos ante la juez Crump, y que ella dictamine lo respectivo.Hasta que dicho dictamen no tenga lugar, la demolición del Barrio Duranguito no podrá llevarse a cabo, y en caso de que se realicen dichas acciones se estaría incurriendo en un desacato judicial.Por su parte el gobierno de la ciudad de El Paso sostuvo que cuenta con los permisos requeridos para llevar a cabo el estudio que supone la demolición de algunos edificios, mismos que se le otorgaron el pasado mes de octubre del presente año.

