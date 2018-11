Asesinaron a estadounidense en Sierra de Chihuahua

La cita era después 4 pm del 30 de octubre en un hotel de la Colonia Roma, pero la víctima nunca llegó: el itinerario de Patrick incluía pasar unos días antes en las Barrancas de Cobre y sus alrededores, donde fue asesinado el 28 de ese mes."No quería pensar lo peor, obviamente", dijo Kerry a The Washington Post.Juntos, los dos hermanos de Davidson, Carolina del Norte, planeaban participar en las festividades del "Día de los Muertos" del país. Kerry ya tenía una idea de cómo se llevaría a cabo el viaje: Patrick, armado con su fluido español y el espíritu despreocupado que lo había impulsado a viajar por toda América Central, se vería envuelto en conversaciones con los locales. Kerry se iría con su propia cámara.La familia de Patrick luchó para reconstruir el paradero de la maestra de escuela privada. La madre, el padre, el hermano y la cuñada de Patrick se encuentran actualmente en la Ciudad de México, alternando entre llamadas telefónicas y reuniones con funcionarios mexicanos y estadounidenses. Su rastro se perdía en Urique, un pequeño pueblo de Chihuahua que se encuentra en el fondo del cañón en una sección remota de un país acosado por la violencia de los carteles.A través de una página de Facebook dedicada a la búsqueda de Braxton-Andrew, sus familiares anunciaron “con gran tristeza que Patrick murió el 28 de octubre a manos de una organización criminal que opera en la zona en la que viajaba. La búsqueda continúa para recuperar su cuerpo para que podamos traerlo de vuelta a casa”.“Patrick murió haciendo lo que amaba, viajando y conociendo a la gente. Únete a nosotros en la celebración de su vida como él querría que hagamos. Siempre recordaremos a Patrick y su alegría por la vida”, señala la publicación en la red social.La familia pide a los medios de comunicación que respeten su privacidad durante este difícil momento.La historia de amor de Patrick con España y América Central fue un desarrollo irónico. Patrick creció en Davidson, donde su padre era entrenador de campo traviesa y pista en el Davidson College, Patrick luchó por dominar la lengua extranjera. "Odiaba el lenguaje, sentía que no tenía aptitudes para ello", explicó su madre. No fue hasta que la familia hizo un viaje a Costa Rica en 2007 que Patrick se sintió cautivado por el lenguaje que había tenido que dominar en las aulas en los Estados Unidos.Después de graduarse de Davidson College, Patrick emprendió un giro de 13 meses por Centroamérica, incluida Guatemala. "Desarrolló un verdadero amor por la cultura, y su español se volvió realmente bueno", dijo su madre. Finalmente se convirtió en profesor de español en una escuela privada en Carolina del Norte. Sus viajes a México y Centroamérica continuaron.Las Barrancas del Cobre marcó las casillas correctas de Patrick, pintoresco y remoto. Las profundas crestas en la cordillera de la Sierra Tarahumara contienen muchas oportunidades increíbles para tomar fotografías, gracias a las paredes verdes del valle (de ahí el nombre). También es un hito no incluido en los itinerarios de muchos viajeros.Después de que Patrick no pudo llegar a la Ciudad de México como estaba previsto el 30 de octubre, la familia pudo rastrear sus pasos alrededor de las Barrancas del Cobre. Patrick salió de Carolina del Norte para México el 24 de octubre y aterrizó en Chihuahua. Al día siguiente, tomó el tren Chihuahua-Pacífico (ChePe) y pasó la noche cerca de la cima del valle.El 26 de octubre, Patrick publicó fotos en las redes sociales mientras tomaba un autobús para bajar las Barrancas. La familia supo que se alojaba en un hotel en Urique, la pequeña población en el fondo del valle, en cuyas inmediaciones le fue arrebatada la vida.

