Maquiladora binacional trae 200 empleos a El Paso

Con bombo y platillos la Ciudad de El Paso anunció ayer por la tarde la llegada de la empresa energética Eaton Coporation aquí, con la cual se generarán 200 nuevos empleos.Para la apertura de esta planta, que estará ubicada en el oeste de El Paso, se invertirán 15.7 millones de dólares, de los cuales 8.7 millones serán para equipo y la remodelación de las instalaciones.Jessica Herrera, directora del Departamento de Desarrollo Económico de El Paso, comentó que la llegada de esta empresa posiciona a El Paso en un nivel de competitividad global.“Como región binacional estamos compitiendo alrededor del mundo y cuando participara para tratar de atraer esta inversión nos ayuda a que otros ojos volteen a vernos”, explicó.Dee Margo, alcalde de El Paso, hizo énfasis en que los contribuyentes no tienen que preocuparse, ya que no se tocarán los fondos generales de la Ciudad.“Quiero que los contribuyentes de El Paso sepan que los fondos generales no los vamos a tocar, es la propia empresa la que hará la inversión”, dijo.Emmanuel Ibarra, gerente de Eaton en Juárez, comentó que se eligió El Paso para abrir una nueva planta debido a que la ciudad cuenta con una gran fuerza laboral.“El Paso es una excelente ciudad para hacer negocios, su fuerza laboral es muy buena y educada y además es un excelente punto para poder abastecer a nuestros clientes en el oeste del país”, comentó.Ibarra comentó que aquí se producirá equipo para el sector eléctrico, por lo cual la planta de El Paso será de ensamble y prueba, la cual operará en conjunto con la fabrica Eaton que se encuentra en Ciudad Juárez.“La planta de Juárez va a ser una planta que va a proveer algunos subensambles y algunos productos para la planta principal, que sería aquí en El Paso”, explicó.Aseguró que son una compañía que fomenta la inclusión y la diversidad, por lo que personas con capacidades diferentes podrían obtener alguno de los 200 empleos que la empresa creará durante sus primeros siete años.La fábrica en El Paso está programada para iniciar operaciones el primer semestre de 2019.

