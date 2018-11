La comunidad fronteriza mostró su entusiasmo ante el resurgimiento del tranvía, ya que el Gobierno de la Ciudad de El Paso reportó que 5 mil 300 personas abordaron el servicio de transporte en su primer fin semana de funcionamiento.“El primer fin de semana fue realmente muy bueno, a pesar de que solamente brindamos servicio la mitad del día el viernes, pero sumando los pasajeros del sábado y domingo, nos acercamos a los 5 mil 300 usuarios”, informo Jay Banasiak, director de Sun Metro, empresa encargada de la operación del tranvía de El Paso.A pesar de que el servicio fue gratuito en dichas fechas, el entusiasmo de los fronterizos augura buena aceptación del servicio una vez que sea de nueva cuenta adoptado como medio de transporte en la zona central, el área de UTEP y Kern Place.“Me da gusto poder subir al tranvía, algo que solamente había visto en fotografías, creo que la ciudad tiene un nuevo atractivo y me hace sentir como turista en mi propia ciudad”, dijo Alejandro Romero, estudiante de UTEP, y quien abordó el revitalizado medio de transporte para ir a clases.Durante el fin de semana de inauguración el tranvía solamente tuvo 6 diferentes paradas que se ubicaron en: Santa Fe y Fourth, Franklin y El Paso, Stanton y Cincinnati, Glory Road Transfer Center, Oregon y Missouri y la esquina de Kansas y Mills.Sin embargo, a partir del 12 de noviembre, el tranvía se detuvo por pasaje en 27 diferentes paradas de ascenso y descenso de pasaje, a lo largo de las 4-8 millas de recorrido.“El precio se me hace bien, es el mismo que tienen los camiones de Sun Metro, y poco a poco me acostumbro a escuchar su sonido al pasar por los rieles y el sonido de sus campanas que está llena de nostalgia”, dijo por su parte José Luis Moreno, residente del Centro de la ciudad.El Gobierno de la Ciudad anunció que el costo del pasaje de lunes a jueves será idéntico al que mantiene Sun Metro en sus diferentes rutas, es decir 1.50 dólares al público en general, 1 dólar para militares activos, retirados o dependientes previa identificación, así como para estudiantes y menores de 6 a 18 años de edad.Los adultos mayores de 65 años, y aquellas personas con alguna discapacidad médica o beneficiarios del sistema Medicare pagarán 30 centavos de dólar, en tanto los niños menores de 5 años viajarán gratuitamente.

