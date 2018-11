Mientras las enfermedades del corazón son actualmente la causa número 1 de muerte en los Estados Unidos, de acuerdo con datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades el cáncer está muy cerca de tomar dicho lugar al manifestarse como el principal motivo de fallecimientos entre la población hispana.Reportes científicos señalan que la incidencia del cáncer es particularmente alarmante en El Paso.“Una de cada mil personas es diagnosticada con cáncer cada día, y actualmente se lleva a cabo un estudio por parte del Texas Tech, en conjunto con USC, que sostiene que en El Paso existe el más alto índice de diagnóstico de cáncer que en alguna otra parte”, dijo Estela Casas, presentadora de televisión y paciente de cáncer.La tendencia en el avance de la enfermedad se ha mantenido en los últimos 2 años, pero la situación se agudiza en zonas con mayoría de población hispana, como es el caso de El Paso, Texas, donde predomina este grupo.“Es comprensible ahora que los programas de prevención de cáncer y la investigación en el tratamiento del cáncer tienen una alta prioridad en la zona del oeste de Texas, donde los hispanos representan cerca del 80 por ciento de la población en el Condado de El Paso, y en el vecino Condado de Hudspeth”, sostuvo el Centro de Ciencias para la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas (TTUHSC).Es un hecho que el cáncer reemplazará a las enfermedades cardiacas como el padecimiento que causa mayor número de muertes, de acuerdo con un estudio publicado el pasado lunes en la publicación Anales de Medicina Interna, quien se apoya en cifras del Centro de Control y Prevención de Enfermedades.“Estamos en la cúspide de la transición para considerar al cáncer como la principal causa de muerte frente a las enfermedades cardiacas”, afirmó al respecto la doctora Latha Palaniappan, investigadora líder sobre dicho padecimiento en el Centro Médico de la Universidad de Stanford.“Hay una importante transición que sucede a lo largo de los Estados Unidos, donde el cáncer ha sido ya la mayor causa de muerte en más condados en el 2015 que lo que se había registrado 13 años antes, situación para la cual la mayoría de pacientes no está preparada en esta zona fronteriza”.Tras ser diagnosticada con cáncer de mama, y tras conocer el avance de la enfermedad, Estela Casas compartió su experiencia con el público y se puso al frente de la fundación “Stand with Estela”, que ha recaudado fondos para apoyar a mujeres que no cuentan con seguro médico o recursos para enfrentar el mortal padecimiento.“Más de 300 mil mujeres serán diagnosticadas con cáncer de seno en los Estados Unidos en el presente año, y yo me siento bendecida al contar con seguro médico y una familia amorosa, el apoyo de mis amigos, compañeros del trabajo, y de la comunidad; pero no todas las mujeres que sostienen una batalla con el cáncer de pecho en El Paso cuentan con ello”, afirmó la presentadora de televisión de KVIA TV, canal 7.1.Tras hacer público el diagnóstico, Stand with Stela ha recaudado fondos que ascienden a los 200 mil dólares, después de que en octubre pasado se llevó a cabo el mes de concientización de cáncer de pecho.“En realidad yo no tengo control sobre esos fondos, es decir, los destinamos al Rio Grande Cancer Foundation de El Paso, quien hace llegar esa ayuda a las personas que padecen cáncer y que tienen necesidad de transporte para sus quimioterapias, pelucas, mangas de compresión, incluso flores o mantas de oración. O incluso algunos de los donantes pueden pedir que se destinen sus donativos a la investigación”, comentó Casas.La Rio Grande Cancer Foundation pide a las interesadas en obtener dichos beneficios cumplir los siguientes requisitos: proporcionar su información de contacto, ser residentes del Condado de El Paso, su fecha de nacimiento y que exista un tratamiento otorgado por algún oncólogo.Los interesados en este programa pueden obtener mayor información en el sitio web rgcf.org o llamar al número telefónico (915) 562-7660.

