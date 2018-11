A 8 meses de asesinato de militar, homicidas siguen libres

Tras ocho meses de que un veterano paseño fuera brutalmente asesinado en Ciudad Juárez, las autoridades mexicanas aún no capturan a los responsables pero aseguran que ya se les tienen identificados.José Margaro González, de 70 años, fue reportado como desaparecido el pasado 4 de marzo luego de que acudiera a la vecina ciudad y ya no regresara a su casa.Días después, el ex militar fue localizado muerto al interior de una vivienda ubicada en la calle Anáhuac de la colonia Partido Romero y de acuerdo con la autopsia el hombre falleció de un traumatismo profundo en el cuello.Jorge Nava López, titular de la Fiscalía Distrito Zona Norte, explicó a El Diario de El Paso que existen avances en la investigación y que ya solo es cuestión de tiempo para que se pueda arrestar a los presuntos responsables.“Se tienen avances importantes dentro de la carpeta de investigación, solo faltan datos mínimos para solicitar los mandamientos judiciales y de esta manera poder detener a las personas”, dijo.El fiscal explicó que las investigaciones también arrojaron que González conocía a sus victimarios, por lo que se esta manejando el caso con cautela.“Tenemos en la carpeta de investigación que (los agresores) son personas con las que tenía él (González) un contacto, no son personas desconocidas”, mencionó.Ese escalofriante dato, le ha robado el sueño a los familiares del veterano, quienes en entrevista previa aseguraron temer por sus vidas.“Supimos que conocía a los que lo mataron, entonces no estamos tranquilos porque puede que ellos también nos conozcan y nosotros no sabemos quienes son ellos”, relató un familiar de González, quien prefirió omitir su nombre por miedo.Por último los familiares agregaron que no saben porque las autoridades tardan tanto en solicitar una orden de arresto contra los asesinos, pero dijeron que esperan que se haga justicia.“No les queremos decir cómo hacer su trabajo, solo queremos que atrapen a los asesinos”, concluyó el familiar.

