Enfrentan universitarios inseguridad alimenticia

[email protected]

La comunidad estudiantil universitaria de El Paso es de las que cuentan con menos recursos en todo el país.La inseguridad alimentaria afecta a decenas de estudiantes, y se manifiesta en aquellas personas que no cuentan con la garantía de recibir las tres comidas básicas al día.“Que cuando llegan a casa no cuentan con comida en su refrigerador o alacena, o que no saben qué comerán al día siguiente o por la tarde”, dijo Catie McCorry-Andalis, vicepresidenta asociada y decana estudiantil de la Universidad de Texas en El Paso.Para combatir esta problemática, se estableció la Despensa de Comida de UTEP, que ofrece ingredientes para garantizar una alimentación saludable.El programa ahora goza con una extensión en el Gimnasio Memorial de la Universidad, lugar en donde se proporcionan alimentos a los estudiantes, a sus profesores e incluso al personal de UTEP.McCorry-Andalis informó que, en promedio, unos 200 estudiantes solicitaron alimentos de la despensa que operó la última vez en el 2014, en uno de los salones más chicos en el Edificio de la Unión.“Cuando se sustentan las necesidades básicas de los estudiantes, facilitamos que ellos continúen estudiando, se elimina el rezago, se enfocan más en sus carreras y se involucran en más actividades escolares”, comentó la funcionaria.Agregó que la alimentación sana y nutritiva de los estudiantes se ha convertido en una prioridad para la universidad fronteriza.De acuerdo con el Laboratorio HOPE de Wisconsin, más del 50 por ciento de los estudiantes de universidades públicas de EU no cuentan con acceso a comida saludable y asequible.“Sabemos aquí en UTEP que muchos de los estudiantes enfrentan en ocasiones inseguridad alimentaria, está más que claro que estos servicios son necesarios aquí en nuestra región”, dijo McCorry-Andalis.“Ahora anticipamos que muchos más estudiantes usarán esta despensa porque el lugar nuevo en donde está habilitada es un espacio más conveniente y al alcance”, agregó.La despensa está abierta a todos los alumnos de UTEP, sin importar su grado o carrera. Para tener acceso únicamente es necesario presentar su credencial estudiantil Miner Gold.La despensa de alimentos fue financiada a través de una donación del sector privado por un total de 100 mil dólares. A esto, se le sumó una donación de la cadena de supermercados Albertson’s, misma que proporcionó 5 mil dólares más en comida no perecedera.La universidad informó que se están aceptando donaciones en efectivo a través del sitio de Internet de UTEP Food Pantry. El dinero se utiliza para comprar más comida, comercializar y dar a conocer el programa de despensa y financiar iniciativas que generen conciencia.Se cuenta con alimentos enlatados y de caja, que incluyen atún, pollo, sopa, frijoles, pasta, verduras, salsa de tomate, cereal y barras de granola.La despensa está ubicada en el salón 105 del Gimnasio Memorial, donde anteriormente estaba un puesto de comida. El centro es atendido por seis estudiantes que apoyan al buen funcionamiento de la despensa.“Este servicio de comida gratis es muy necesario en el campus. Estamos teniendo la oportunidad de interactuar con los estudiantes, aprender de sus antecedentes, escuchar sus problemas y las necesidades que puedan tener”, dijo Karen Barraza, estudiante de maestría en Consejería de Salud Mental.“El ser capaz de ayudarlos y apoyarlos a conectarse con otros servicios que tenemos en UTEP ha sido una experiencia muy gratificante”, agregó.La despensa de UTEP abre de 8 am a 4:30 pm lunes y miércoles. Los martes abre de 8 am a 10 am y de 12:30 pm a 5 pm. Los jueves de 9 am a 3 pm.Para más información, puede ingresar al sitio web de utep.edu o llamar al número 915-747-8053.