Ex administrador de EPISD acepta acuerdo y evita juicio

Tras cargar en sus hombros una acusación de fraude escolar por más de dos años, uno de los ex administradores del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) accedió llegar a un acuerdo con el gobierno federal para evitar ir a juicio.Mark Phillip Tegmeyer, ex subdirector de la preparatoria Austin aceptó el acuerdo de la fiscalía el cual consiste en entrar a un programa especial, donde se compromete con la Corte Federal a no meterse en problemas.Daniel S. González, abogado de Tegmeyer, explicó a El Diario de El Paso que este acuerdo no significa que su cliente se haya declarado culpable de los cargos de conspiración para defraudar el gobierno federal, conspiración para cometer fraude postal y fraude postal que existen en su contra.“Hay que dejar en claro que no se está declarando culpable, simplemente está terminando con toda la presión y estrés que tiene al seguir este acuerdo”, dijo.González indicó que el programa en el que entrará su cliente podría durar entre 6 y 18 meses, en los cuales Tegmeyer sería supervisado por el gobierno federal.“Todavía no sabemos cuánto va durar exactamente, pero en ese tiempo él se compromete a tener trabajo, a hacer servicio comunitario y a no meterse en ningún problema”, comentó González.El abogado mencionó que si su cliente cumple satisfactoriamente con el programa, la fiscalía retirará los cargos en su contra.Agregó que su cliente se siente contento con este acuerdo, ya que lo único que busca es dejar atrás este caso y seguir con su vida.“Era la mejor opción que teníamos, (Tegmeyer) ya no quiere seguir viviendo con el estrés que le causa este caso. Ya no quería seguir viviendo con la incertidumbre del juicio en febrero del próximo año, por eso aceptamos el programa,porque al final le retiraran los cargos, porque como le dijimos al principio, él es inocente”, enfatizó.Tegmeyer no es al primero de los ex administradores que le ofrecen este acuerdo, ya que el pasado mes de septiembre Nancy Love, ex subdirectora de Austin High School, recibió una oferta similar. Pero a diferencia de Tegmeyer, Love rechazó el acuerdo y será juzgada en un juicio separado, ya que ella no tiene cargos por el fraude escolar sino por mentir ante una Corte Federal. En caso de se encontrada culpable, podría pasar ente 15 y 21 meses en la cárcel.Tegmeyer fue detenido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en 2016 junto con otros cuatro ex administradores de EPISD, acusados de fraude escolar. Ya que desde 2010, el FBI comenzó a investigar a varios planteles de EPISD, por manipular los resultados del examen estatal ‘TAKS’, al evitar que alumnos que no dominaban el inglés no tomaran la prueba para así no afectar sus números y poder retener fondos federales.En la acusación se dice que los directivos retenían en noveno grado a los estudiantes que consideraban que no pasarían las pruebas, para después ser promovidos al onceavo grado evitando que tomaran el examen en el decimo grado.En 2017, Tegmeyer, Love, John Tanner, James Anderson y Diane Thomas, fueron llevados juicio por el fraude escolar, pero el proceso fue declarado como nulo, debido a que la fiscalía presentó evidencias fuera de tiempo.El pasado mes de junio, tras analizar la petición de la fiscalía de hacer un segundo juicio contra los ex administradores, el juez David Briones aceptó pero retiró el cargo de represalias a testigos como castigo a la fiscalía por haber sido negligentes durante el primer juicio, lo cual benefició a varios de los acusados, entre ellos Tegmeyer, y exoneró automáticamente a Thomas, quien solo enfrentaba ese cargo.El juicio para los dos ex administradores restantes está programado para febrero de 2019, mientras que Tegmeyer tiene una audiencia programada para el julio de ese mismo año.