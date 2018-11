Notifica Ciudad demoliciones en Duranguito

El proyecto de arrasar con el Barrio Duranguito, uno de los más antiguos de El Paso, para erigir una arena multiusos, avanza cada vez más, pese a la oposición de vecinos y activistas.La Ciudad de El Paso emitió avisos a los propietarios de propiedades e inquilinos a menos de 300 pies del perímetro que ocupará la arena, oficialmente llamada Centro de Entretenimiento y Artes Escénicas de Propósitos Múltiples (MPC).En las notificaciones se les avisa de los planes de la Ciudad para demoler propiedades que le pertenecen al gobierno local.No se ha fijado una fecha oficial para la actividad de demolición. La Ciudad acordó no demoler ninguna edificación propiedad de la ciudad, en el Barrio Duranguito, antes del 19 de noviembre de 2018.El miércoles de la semana pasada, bajo una fuerte movilización policiaca, se instaló una malla ciclónica alrededor de la zona en que se planea erigir la arena.Un fallo emitido en agosto de 2017 por un tribunal de primera instancia de Austin permitió a la Ciudad construir el MPC en su ubicación propuesta en el centro de la ciudad.Más recientemente, el Tercer Tribunal de Apelaciones de Austin, emitió una sentencia que le permite a la Ciudad organizar y organizar eventos deportivos y deportivos en el MPC. También autoriza el uso de fuentes externas de financiación para su construcción.Los detractores del proyecto de la arena aseguraban que el proyecto original no incluía eventos deportivos, por lo cual pedían la detención del proyecto.El MPC es el más grande de los tres proyectos de bonos de firma aprobados por los votantes en 2012. Un total de 102 mil 358 personas votaron a favor del MPC, lo que representa el 71.67 por ciento de los sufragios de dhica elección. La ordenanza establece que la arena multiusos se ubique en el Centro de la Ciudad.Una vez que se emitieron las notificaciones de demolición, la Ciudad realizará un estudio arqueológico e histórico de la zona.El siguiente paso en el desarrollo de la arena consiste en concretar la segunda fase del estudio arqueológico, que involucra utilzar el radar de penetración en el suelo y realizar una excavación mecánica. La semana pasada, la ciudad instaló alrededor del cercas duraderas como un paso necesario para preservar la salud y la seguridad de la comunidad.“La segunda fase del estudio arqueológico implica abrir trincheras. Por lo tanto, asegurar el sitio con cercas duraderas es un paso necesario para preservar la salud y la seguridad de la comunidad ", dijo Sam Rodríguez, director del Departamento de Mejoras de Capital de la Ciudad.La Comisión Histórica de Texas (THC) ya otorgó a la Ciudad un permiso para llevar a cabo la investigación y revisión arqueológica e histórica.A pesar de la incansable lucha de residentes e historiadores por preservar Duranguito, los procesos de reconstrucción y demolición al parecer han iniciado.Max Grossman, profesor de Historia del Arte en UTEP y defensor de la preservación de Duranguito explicó que la Ciudad tiene permitido rodear a la huella dentro de la construcción del MPC, empero por ley, los edificios no pueden ser ‘tocados’ hasta después del 19 de noviembre.Carmen Rodríguez, parte del equipo legal defensor de Duranguito y abogada de Antonia Morales, -una de las residentes de la zona-, informó que la Ciudad se encuentra “muy ansiosa por demoler los edificios”.Grossman informó que la Ciudad de El Paso está tratando de destruir un barrio que cuenta con 14 edificios que son elegibles para ser registrados como lugares históricos nacionales.

