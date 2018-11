Sólo muertos volverán a EU

[email protected]

Con honores a la bandera, y un pase de lista de los hermanos de armas que han fallecido, un grupo de ex Marines y del Army conmemoraron el Día de los Veteranos en la proximidades del Puente Internacional de las Américas en Ciudad Juárez, debido a que fueron deportados tras servir a las fuerzas armadas de los Estados Unidos.El saludo a la bandera de “su país” en territorio extranjero, toma especial significado para los integrantes de La Casa de Apoyo a Veteranos Deportados de Ciudad Juárez, quienes se unieron para reconocer a los veteranos, en actos realizados de manera simultanea en Tijuana y en República Dominicana.“Presentamos la bandera y honramos la memoria de los veteranos que han muerto al estar deportados, y continuaremos con esta tradición de honrarlos, reconocerlos y celebrarlos en el Día de los Veteranos aquí en la frontera”, dijo Héctor Barajas Varela.“Es lo más cerca que los veteranos deportados pueden estar de los Estados Unidos”, agregó.Barajas es fundador y director de la Casa de Apoyo a Veteranos Deportados, tras el acto celebrado en Tijuana.Barajas Varela, ex paracaidista del Army, y quien sirvió de 1995 al 2001, apoya la batalla legal de sus compañeros, a pesar de que él obtuvo un perdón del gobernador de California y pudo regresar “a casa” tras 14 años de ser deportado.Sus visitas al “Bunker de Ciudad Juárez”, así como a diferentes foros, brindan ánimo y esperanza real a los cientos de ex integrantes de las fuerzas armadas que fueron deportados, a pesar de haber arriesgado sus vidas en diferentes frentes a lo largo del mundo.“Es increíble que la única manera en que podemos regresar (a los Estados Unidos) es en un ataúd, y eso si, al morir nos darán honores militares, es algo que resulta ilógico y muy injusto”, dijo Iván Ocón, veterano que se retiró como sargento del Army, y que fue forzado a salir de territorio estadunidense cuando el sistema migratorio le dio la espalda.“Después de 7 años de servicio, me encontré en una corte enfrentando cargos federales, en el juicio de ‘Iván Ocón contra los Estados Unidos’, algo que me parece injusto porque yo no hice nada contra mi país”, sostuvo el actual co director de La Casa de Apoyo a Veteranos Deportados de Ciudad Juárez.Ocón fue encarcelado por un delito que no cometió, pero se le acusó de encubrir a un familiar acusado de secuestro, algo que no se le comprobó pero que lo puso en la cárcel por 10 años.Tras su liberación agentes del ICE (Servicio de Inmigración y de Aduanas de Estados Unidos) lo esperaban para iniciar su proceso de deportación, y tras 10 meses en la cortes Ocón agotó sus recursos y tuvo que aceptar ser deportado.“Nací en Ciudad Juárez, pero como me llevaron de niño yo crecí allá, fui a la escuela allá, siempre consideré a los Estados Unidos como mi país”, sostuvo Ocón, quien admite la importancia de seguir los cauces legales en su caso.“Sigo, al igual que mis compañeros, buscando la manera de regresar por la vía legal a los Estados Unidos, ya que aunque mi entrenamiento me permitiría escalar un muro y cruzar, en realidad eso no es lo que pretendo, quiero llegar de nuevo a casa y con mi familia siendo repatriado y vivir en paz”, afirmó Ocón, quien se ve imposibilitado de visitar a su familia en Las Cruces, Nuevo México.“Mientras no obtengamos el perdón presidencial, debido a que los delitos que nos imputan son federales no podremos regresar, pero esperamos que eso ocurre en algún momento”, dijo por su parte José Francisco López Moreno, de 73 años de edad, y quien sirvió en Vietnam antes de ser deportado.López llegó a Ciudad Juárez en el año 2004, tras ser deportado después de que fue detenido en una operación encubierta al comprar droga.López, originario de Coahuila, México se enlistó en 1967 con la promesa de que se le otorgaría la ciudadanía. Tras su servicio las secuelas físicas lo llevaron a buscar alivio en el consumo de cocaína, hecho por el que fue encarcelado y deportado en una ciudad que no conocía y donde no tenía familiares o amigos.“Afortunadamente con el tiempo pude comprar esta casa donde vivo, pero que a la vez comparto con mis compañeros, aquellos que como yo fueron deportados por diferentes razones, pero a quienes nos une el haber prestado servicio con orgullo para los Estados Unidos”, afirmó López.La Casa de Apoyo a Veteranos Deportados en Ciudad Juárez se ubica en el 3116 de la calle Valle Del Arno, en el Fraccionamiento Plaza Del Sol de Ciudad Juárez, y tiene sus puertas abiertas para quienes busquen asesoría, comida, cobijo o alimentación.Para mayor información sobre este programa, los interesados pueden visitar el sitio web: www.deportedveteranssupporthouse.org, o llamar a los número telefónicos: (915) 239-1478 en los Estados Unidos o al (656) 218-5611 en México.