Reclaman por despido de Jeff Sessions

Para protestar por la decisión de despido que hiciera el presidente Donald Trump al procurador general de Justicia Jeff Sessions y nombrar a un abogado afín a su política, integrantes de diversas organizaciones se sumaron al movimiento nacional y a su vez exigir al Congreso realizar su trabajo.“Exigimos al Congreso de los Estados Unidos que protejan la investigación que se sigue contra el presidente por permitir la incursión de Rusia en las elecciones de 2016”, afirmó Ileana Holguín, presidenta del Partido Demócrata en El Paso.De acuerdo con los manifestantes el presidente Trump despidió al procurador y nombró a Matthew Whitaker, en un afán por terminar con la investigación en su contra luego de que Sessions no pudo o quiso protegerlo.“Ahora nombra a un abogado que esta de acuerdo con terminar la investigación que sigue el fiscal especial Robert Mueller”, dijo ante los manifestantes reunidos en las inmediaciones de los edificios del Condado y la Corte Federal.Con pancartas en mano, los manifestantes expusieron que nadie debe de esta por encima de la ley.Expresó que el presidente esta violentando la ley al seleccionar unilateralmente a un procurador interino cuando la ley no le da facultades. “Si bien es cierto que el presidente lo nombra es el Congreso quien debe ratificarlo”.El presidente esta motivado a protegerse políticamente a si mismo y pone en peligro la investigaron del investigador especial Mueller en su contra”, dijo el maestro y activista Javier Miranda.Se dijo que la intensión del mandatario republicano es que la investigación de la trama rusa, como se le ha nominado, concluya y no hacer público el resultado para que los ciudadanos no sepan si su campaña se vio o no involucrada.A pesar de que Jeff Sessions era uno de sus más leales de sus seguidores a mitad de esta semana presentó su carta de renuncia la cual en uno de los párrafos rezaba: “Como me pidió, presento mi renuncia”.Y es que desde hace más de un año que decidiera apartarse de la investigación de la trama rusa contra el presidente y pusiera al cargo a su número dos, Rod Rosenstein, Trump consideró eso como una “traición” y desde entonces no escatimó en insultos, mofas y burlas contra su fiscal general.Ahora los demócratas piden una investigación legislativa para conocer que motivos hay detraes de la destitución del ahora ex fiscal Sessions.El procurador general trabaja dentro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos; es nombrado por el presidente y ratificado por el Senado. Es considerado el cargo de mayor importancia para un abogado en los Estados Unidos.Los protestantes señalaron que ahora con el control de la Cámara de Representantes habrá un equilibrio de poderes luego de que los republicanos habían mostrado una protección a ultranza del presidente.