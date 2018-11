'Orden judicial contra asilo es ilegal'

Activistas de inmigración locales y personas que luchan por los derechos de los inmigrantes indocumentados afirman que la proclamación que limita severamente la capacidad de ciertos migrantes para solicitar asilo en este país firmada por el presidente Trump es ilegal.Dicha orden limita drásticamente las solicitudes de asilo y suspenden el ingreso de inmigrantes a través de la frontera sur de Estados Unidos por los puertos de entrada durante 90 días o hasta que Washington consiga un acuerdo con México para deportarlos.La abogada especialista en casos de inmigración Iliana Holguín comentó que esta orden ejecutiva no podría validarse, debido a que ‘viola de forma significativa’ leyes y acuerdos internacionales.“Esta orden viola las leyes internacionales que este país ha firmado con otras naciones sobre el tratado en asilo”, expresó.También agregó que las cortes federales irán en contra del presidente puesto que es claramente una violación de la ley. “Pasará lo mismo que cuando él intentó acabar con DACA y con el ‘muslim ban’”, añadió Holguín.“Hay un aspecto que necesitamos estar conscientes”, expresó Rubén García, director de Casa Anunciación en El Paso. “Cuando la gente quiere venir de forma ‘legal’, el presidente busca cambiar la ley para impedir eso”, agregó.Así mismo, también explicó que el derecho de una persona de presentarse en una frontera (ya sea en el puente) y pedir asilo es un derecho que existe por ley.Y es que los transitados puertos de entrada ya tienen largas filas y esperas, por lo que agentes inmigratorios piden a algunos migrantes regresar otro día para presentar su solicitud.La medida en parte fue motivada por las caravanas de centroamericanos, pero será aplicada a todo aquel que sea sorprendido cruzando sin autorización legal, indicaron el jueves funcionarios.“Los extranjeros ilegales ya no obtendrán un pase gratis en nuestro país al presentar reclamos sin mérito en la búsqueda de asilo”, informó el presidente Trump en un comunicado oficial.La nueva orden ejecutiva elude las leyes que dictan que cualquier persona es elegible para solicitar asilo sin importar cómo ingrese al país.Autoridades informaron que la nueva norma entra en vigor de inmediato, por lo que quienes lleguen a la frontera únicamente podrán pedir asilo en los puertos fronterizos.Desde hace unos meses, oficiales de CBP se han postrado en la joroba de los puentes internacionales, alegando que ‘por capacidad no se puede admitir en este momento a más personas en busca de asilo político’.Según informó un alto funcionario de la Casa Blanca, quienes no cumplan con las nuevas normas serán arrestados y procesados para luego ser deportados del país.Sin embargo, horas después de este pronunciamiento la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda en contra de la orden de Trump.La demanda busca anular la orden y le pide al juez suspender su aplicación mientras transcurra el litigio.

