Advierten retrasos para facturar IVA al 8%

Ciudad Juárez- Para facturar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 8 por ciento una vez en operación las reglas, se agregarán nuevos campos al CFDI, cuya actualización de sistemas traerá dificultades y retrasos, aun cuando la empresa ya esté inscrita en el padrón, alertó Alfredo Gómez Coss y de León, síndico del contribuyente por la Federación Mexicana de Contadores Públicos.El especialista, quien ayer ofreció una capacitación para miembros de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, dijo que el decreto de estímulos a la frontera trae una serie de candados y complicaciones para poder llevarlo a la práctica.Explicó que entre ellos destaca que si la empresa ubicada en la frontera tiene nexos con proveedores localizados en la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) tampoco podrán entrar al padrón. “Esta situación escapa de la esfera jurídica de las empresas. No puedes controlar lo que tu proveedor haga”, refirió.El contador comentó que en la lista negra del fisco se encuentran aquellas firmas que simulan operaciones.Alfredo Gómez reiteró que los contribuyentes enfrentarán dificultades para facturar, debido a la actualización del software para agregar el campo de IVA reducido al 50 por ciento en la región fronteriza en el CDFI.“Posiblemente habrá dificultades. Cuando se hacen estas modificaciones y se implementan vienen una serie de situaciones que no permite ejecutar los cambios”, comentó.Desde el 1 de enero que entró en vigor el Decreto de Estímulos a la Frontera comercios de la ciudad y clientes han entrado en fricciones, pues los establecimientos no facturan aún al 8 por ciento ni tampoco han aplicado dicha tasa a sus productos y servicios.Presidentes de organismos empresariales explicaron que si bien el SAT divulgó las reglas del decreto, todavía no se publican en el Diario Oficial de la Federación (DOF) lo que los deja imposibilitados para operarlas.Víctor Torres Ruiz, presidente del Colegio de Contadores, comentó que al no estar las reglas oficializadas en el DOF las empresas no han querido aventurarse a facturar al 8 por ciento.Cristina Cunningham Hidalgo, presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) mencionó que el gremio sostendrá un encuentro con fiscalistas para desmenuzar las reglas y requisitos.

