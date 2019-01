Ofrecen pipas para gasolina las 24 horas

Ciudad Juárez— La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ofreció a Pemex Logística que las pipas registradas en el organismo operen las 24 horas con el fin de hacer más eficiente el proceso de entrega y aminorar el problema de desabasto de gasolina que se vive en algunas entidades.Sin embargo, para ello, la petrolera debe garantizar la seguridad, debido a que los autotanques de la Cámara también han sido robados, expresó Enrique González, presidente de la Canacar, en conferencia, tras la reunión que tuvo con Pemex Logística.Dijo que también se ofreció que las pipas afiliadas a la Canacar lleguen a directamente a gasolineras."Poder ir a las gasolineras donde ya no estemos llegando a punto, se baje, se distribuya y evitar una doble maniobra; esto obviamente sería limitado a aquellas estaciones de servicio donde sí puedan entrar nuestras unidades porque no va a ser en todas", dijo González.Recordó que esta medida se tomó hace dos años en Semana Santa, cuando hubo sobredemanda de combustible, por lo que es una alternativa realista.El empresario dijo que también se planteó reducir el tiempo de carga y descarga en las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex, pues en algunos casos llega ser de hasta 72 horas cuando puede ser de cuatro."Mejorar los trámites en la carga y la descarga, (...) queremos que esos trámites sean más rápidos", sostuvo.Para conseguirlo será necesario que Pemex Logística negocie con su sindicato y garantice que eso sea una realidad, ya que se requerirá personal que atienda en las terminales, enfatizó Uriel Jofre, presidente del Comité de Hidrocarburos de la Canacar.Resaltó que, de lograrse el apoyo del sindicato, las medidas mencionadas podrían ser emprendidas desde la primera hora del próximo sábado, debido a que es urgente aminorar el problema del suministro.González destacó que esta serie de medidas forman parte de un programa de emergencia y recordó que la Canacar ofreció que el porcentaje de distribución a través de autotanques al servicio de Pemex pase de 35 a 50 por ciento.También precisó que no se buscará incrementar el parque vehicular de autotanques, ya que eso acarrearía un cuello de botella en la logística, por lo que las medidas buscan eficientar el uso de las unidades existentes.Refugio Muñoz, vicepresidente de la Cámara, enfatizó que esta organización apoya el combate al robo de combustibles que ha emprendido el Gobierno.La Canacar añadió que mañana al mediodía tendrá una reunión con Pemex Logística para definir si aceptan las medidas ofrecidas.

