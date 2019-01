Prevén escasez de productos por gasolina

Ciudad de México— De continuar un insuficiente abasto de gasolina y diesel, los comercios de menor tamaño empezarán a registrar escasez de productos la próxima semana, alertó la Concanaco.Como consecuencia del desabasto de combustibles, combinado con el incremento de los salarios, el alza de las tarifas eléctricas y el aumento del costo financiero, las micro, pequeñas y medianas empresas sufrirán una caída de 10 por ciento en sus ventas en enero, pronosticó el organismo empresarial.El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, advirtió que de persistir un insuficiente abasto de gasolinas y diesel, en una semana empezaría a resentirse la escasez en los anaqueles de empresas de menor tamaño, con las consecuentes compras de pánico.Consideró pertinente adoptar medidas emergentes para impedir que el impacto sea mayor, porque de no implementarse una estrategia, con seguridad habrá tiendas sin productos para la próxima semana.Afirmó que la falta de combustibles afecta a establecimientos de todos los giros, pues dificulta o impide la comercialización de sus productos y la recepción de mercancías e insumos por parte de sus proveedores.Añadió que después de las elevadas ventas registradas en diciembre, normalmente en la llamada cuesta de enero se registra una baja de 5 por ciento, pero a consecuencia de los factores mencionados, esta reducción podría ser de 10 por ciento, respecto al mismo mes de 2018."Combatir el robo de combustibles registrado durante años, incluso al interior de Petróleos Mexicanos, es una decisión valiente y de alta responsabilidad del Gobierno Federal, pero debió realizarse con planeación y coordinación con los sectores económicos para no afectar la productividad nacional y paralizar a las empresas", subrayó López Campos.Señaló que debieron emprenderse planes para paliar la contingencia y evitar en lo posible las afectaciones que ocasionó en las empresas la falta de abasto en 12 entidades: Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Durango, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y la Ciudad de México."Hay incertidumbre, porque no hay información de que, aunque sea parcialmente, saber cuándo se solucionará el problema, pues es notorio que muchas estaciones de servicio han cerrado sus puertas por días y otras por períodos interrumpidos", enfatizó.Agregó que esta situación permitió ver lo vulnerable que es la estructura de suministros y que se puede paralizar al País, si se paraliza a Petróleos Mexicanos.

