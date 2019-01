Presenta Samsung su familia de bots

Las Vegas– Samsung tiene nuevos miembros en su familia, se trata de Samsung Bot Care, Samsung Bot Air y Samsung Bot Retail, tres robots que tienen como objetivo asistir a los consumidores a través de Inteligencia Artificial y Machine Learning.Los tres androides autómatas fueron presentados en el Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas y aunque ya demostraron sus capacidades ante la audiencia, aún están en la fase de prototipo.El primero de ellos, Samsung Bot Care, tiene como objetivo principal asistir en el cuidado personal del usuario, sobre todo en temas de salud, pues podrá recordarle la hora en la que debe ser ingerido algún medicamento e incluso toma la presión arterial o el ritmo cardíaco.De acuerdo con Samsung, Bot Care será capaz de realizar tareas de forma remota e, incluso, de mantener saludables a los miembros de toda una familia aunque no vivan juntos.El segundo androide, Samsung Bot Air, detecta cuántos contaminantes hay en el ambiente y purifica el aire para mejorar su calidad.Y el último, Samsung Bot Retail, apoyará en los procesos de compra y pago en tiendas físicas.Otro sistema robótico presentado fue Samsung GEMS (Gait Enhancing and Motivating System), que a pesar de no tener apariencia de androide, utiliza un sistema similar al de los otros robots para asistir a atletas y personas con problemas de movilidad en extremidades inferiores.Por ahora, Samsung no tiene planes de comercialización para estos dispositivos.

