Efecto de IVA al 8% no será inmediato

Ciudad Juárez- El efecto del estímulo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) no será inmediato en bienes y servicios para los consumidores, en tanto empresas se inscriben al padrón de beneficiarios y reciben la resolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) explicaron analistas contables.Víctor Torres Ruiz, presidente del Colegio de Contadores, mencionó que aún con la publicación de las reglas todavía hay conceptos poco comprensibles, los cuales se están analizando.Recordó que las empresas que deseen recibir el estímulo deben inscribirse al padrón de beneficiarios y para ello cumplir una serie de requisitos, el principal de ellos no tener cuentas pendientes con el fisco. Tampoco podrán entrar aquellas compañías en la “lista negra” del SAT o que hayan simulado operaciones empresariales.La tarde del lunes el SAT divulgó el reglamento del Decreto de Estímulos a la Frontera Norte, que indica cómo acceder al padrón, los requisitos y formatos a llenar para hacer la solicitud.Los interesados en estar en la lista de beneficiarios del estímulo al IVA o el Impuesto Sobre la Renta (ISR) pueden ya hacer su solicitud.Víctor Torres comentó que la autoridad puede requerir más información antes de dar una respuesta favorable. “Es un asunto que tiene muchos puntos finos, porque hay conceptos que no quedan claros”, refirió.El presidente del Colegio de Contadores señaló que la expectativa es que la mayoría de las empresas se afilien al padrón por cuestiones de competitividad, lo que al final beneficiará a los compradores.Torres Ruiz resaltó que quienes levanten la mano para estar en el padrón enfrentarán una mayor fiscalización, bajo un Programa de Verificación en Tiempo Real, que activará el SAT.Jesús Sánchez Garza, tesorero de la Asociación Nacional de Empresas (Anade) coincidió en que el efecto del IVA en bienes y servicios no será inmediato. Precisó que la fiscalización es un punto que las firmas pueden considerar antes de sumarse a la lista del estímulo.Empresarios y contadores señalaron que el decreto deja fuera maquiladora y empresas de transporte de carga.

