Ciudad de México– El nuevo presidente de México se alista para librar la primera gran batalla nacional de su gobierno de un mes de duración: enfrentarse a los ladrones de combustible que perforan los oleoductos del Gobierno y roban hidrocarburos de los depósitos de distribución.Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo el 1 de diciembre, ordenó el cierre de algunos oleoductos propensos al robo a fin de detectar y detener a los ladrones de gasolina y diésel.El cierre de las tuberías y el cambio temporal a una mayor distribución por medio de camiones cisterna ha causado desabasto de combustible y cierres de gasolineras en varios estados, pero López Obrador dijo el lunes que no dará marcha atrás.“Vamos a ver quién se cansa primero: los que roban el combustible o nosotros”, aseguró el mandatario, a pesar de los costos políticos de la escasez. “Y sabemos que no va a ser fácil, pero no vamos a flaquear”, advirtió.El robo de hidrocarburos por un valor de 3 mil millones de dólares al año representa una industria clandestina compleja. López Obrador aseguró que las bandas han establecido una red de distribución alternativa, clandestina e ilegal, con todo y sus propios depósitos.Los cierres de las tuberías obligaron al gobierno a cambiar temporalmente a una redistribución que depende más de los camiones cisterna. López Obrador también reforzó su campaña contra los ladrones de combustible, conocidos en México como “huachuicoleros”, mediante la colocación de soldados en los depósitos de combustible.Asegura Pemex quepuede cubrir demandaLópez Obrador mostró gráficas ayer lunes que indican que el Gobierno estaba vendiendo más gasolina después del cierre de los oleoductos, lo que indica que parte de la demanda fue satisfecha previamente con combustible robado.La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que está trabajando para solucionar los problemas de suministro, y destacó que tiene suficiente combustible para satisfacer la demanda.Pemex dijo que la escasez de gasolina ha afectado principalmente a los estados centrales de Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro. Se formaron filas largas en algunas de las pocas gasolineras que aún funcionaban durante el fin de semana en la zona, como la de Guanajuato, que también es líder en la colocación de tomas ilegales de combustible.“Estamos abriendo con cuidado los ductos, y con cuidado significa que haya vigilancia del personal especializado”, dijo López Obrador.El Gobierno sabe que se enfrenta a bandas violentas y profundamente arraigadas que a menudo reclutan vecindarios enteros para hacer frente a policías y militares durante las redadas contra los robos.Se disculpa Senerpor desabastoAnte la denuncia de desabasto de gasolina en al menos ocho estados de la República, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, reconoció que la logística para el abasto de combustible en el país tuvo varias fallas y se disculpó por las molestias ocasionadas.“Le pedimos disculpas a la gente de antemano. No fue nuestra intención ocasionarle malestar a alguien”, solicitó Nahle.“Posiblemente a la hora del cálculo no tuvimos la logística suficiente”, dijo la titular de la Secretaría de Energía (Sener) después de que varios ductos de gasolina fueran cerrados por el llamado huachicoleo.(Con información de Eje Central)

