Abren maquilas 2 mil 500 becas a ninis

El sector industrial de Ciudad Juárez abrió oportunidad para becar a 2 mil 500 jóvenes en esta frontera que no estudian o no trabajan.Como parte del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” a cargo del Gobierno federal, 25 empresas maquiladoras en esta frontera apoyarán con becas de 3 mil 600 pesos mensuales a quienes se registren en esta iniciativa que durará un año.Durante ese tiempo, los jóvenes recibirán capacitación en el desarrollo de habilidades para posteriormente brindarles oportunidades de empleo dentro de las mismas empresas.Flextronics, Tecma, Johonson & Johnson, Seisa, BRP, Wistron, Compsco, Strattec, Electrocomponentes, Aptiv, Male, Eaton, son algunas de las 25 compañías de manufactura en Juárez que se unieron a la iniciativa del Gobierno.María Teresa Delgado, directora del Comité de Capital Humano de Índex Nacional, dijo que a través de la página de Internet https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ se reciben las solicitudes de los interesados en unirse al sector industrial.En las oficinas de Desarrollo Social ubicadas sobre la avenida Adolfo López Mateos se pueden inscribir también los jóvenes con edades de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan.El pasado 21 de diciembre Índex y la Secretaría del Trabajo de Gobierno federal formaron un convenio para la implementación de este programa, en un evento que encabezó la titular de esa dependencia, Luisa María Alcalde.El programa arrancó desde el pasado dos de enero en todo México. Dentro de la lista de empresas, los jóvenes podrán escoger la más cercana a su casa.Además de becarlos, el gobierno se encargará de darles cobertura médica para atenderlos en caso de accidentes.Concluido el año de capacitación, se les dará un certificado de la empresa sobre los conocimientos adquiridos durante ese tiempo. (Iris González / El Diario)

