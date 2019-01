Bajas ventas de Apple pone en alerta a marcas de lujo

Nueva York— Tras la sorpresiva advertencia sobre las ganancias de Apple Inc, los inversionistas establecieron la conexión rápidamente: si los consumidores chinos se están privando de sus iPhones, los bolsos Louis Vuitton podrían ser los siguientes.La revisión de las ventas de Apple se extendió a través de los mercados globales, afectando a proveedores y rivales, pero también a una serie de compañías de artículos de lujo que se basan en la misma clientela a la que le gusta despilfarrar en los últimos productos de la compañía.La matriz de Gucci, Kering SA, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Burberry Group Plc y Richemont, la matriz de la joyera Cartier, sufrieron un declive a raíz del déficit de Apple."Va a ser significativamente más difícil triunfar en China porque el mercado se está endureciendo", aseguró David Roth, director ejecutivo de la práctica minorista global The Store, de WPP Plc. "Es una señal desafiante de que la gente necesita desacartonarse, comprender mejor a China y prepararse".Apple redujo su perspectiva de ingresos trimestrales de un máximo de 93 mil millones a 84 mil millones de dólares, culpando en parte a un retroceso en la demanda dentro de China. Esto activó las campanas de advertencia en toda la industria del lujo, ya que los consumidores chinos representan alrededor de 30 por ciento del billón de dólares en gastos de artículos de lujo en todo el mundo, según Euromonitor International.Kering SA cayó hasta 5 por ciento, lo máximo desde octubre, mientras que LVMH cayó hasta 3.4 por ciento y Burberry hasta 6.2 por ciento.Desde hace años, empresas como LVMH y Tiffany & Co han apuntado a los turistas ricos de China, quienes buscaban bolsos, joyas y otros costosos artículos de lujo mientras estaban de vacaciones en París o Dubai.A los inversionistas les preocupa que la caída del yuan, la economía golpeada por la guerra comercial y una represión del gobierno contra las compras en el extranjero puedan afectar la demanda.Una prueba clave para los minoristas vendrá con la celebración del Año del Cerdo en China, que comienza el 5 de febrero. El feriado del año nuevo chino, que dura una semana, es tradicionalmente una ocasión importante para que los compradores chinos derrochen.Aproximadamente dos tercios de esas ventas se realizan fuera del país, cuando los turistas abren sus billeteras mientras viajan al extranjero, aprovechando una mejor selección y precios más baratos que los disponibles en el país.Sin embargo, ante la guerra comercial con Estados Unidos -que afecta las acciones y la moneda chinas-, y el esfuerzo del Presidente Xi Jinping y el gobierno por reforzar una economía en crisis, más chinos están optando por hacer sus compras al interior del país en lugar de viajar al extranjero."Claramente ha empezado un cambio en el patrón de consumo: los chinos están comprando más en China", afirmó Pascal Martin, socio de OC&C Strategy Consultants, en Hong Kong.Los impuestos sobre la ropa importada, que habían llegado a 25 por ciento, ahora son de 7.1 por ciento. Una reciente represión de los funcionarios chinos a los viajeros que regresan a casa con productos no declarados también está fomentando el consumo local.La brecha entre el gasto chino en el extranjero y el gasto doméstico en lujo se está reduciendo, y un equilibrio de 50/50 parece posible, según un informe de HSBC del mes pasado.El cambio en los patrones de consumo está creando dolores de cabeza para minoristas como Tiffany, que durante mucho tiempo ha contado con los compradores chinos que van a Fifth Avenue o Rodeo Drive.En noviembre, Tiffany reportó ventas más débiles de lo esperado y destacó un "patrón claro" de compradores chinos que recortan sus gastos cuando están en el extranjero. Las ventas en la propia China, sin embargo, se mantuvieron fuertes.Una de las estrategias clave que tienen las empresas es centrarse en los millennial, expertos en tecnología, y la Generación Z más joven. Se espera que este subgrupo de compradores represente 55 por ciento del total de las compras de bienes de lujo personales a nivel mundial para el 2025, de acuerdo con un informe de Bain & Co de noviembre.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.